Hapšenja i istraga

POVREDIO DVOJICU MUŠKARACA: Leskovčanin zadržan nakon nasilja na fudbalskoj utakmici

Игор Митић
Igor Mitić

31. 03. 2026. u 14:44

Pripadnici policije u Leskovcu odredili su zadržavanje, do 48 časova, N.S.(26) zbog sumnje da je tokom fudbalske utakmice, u leskovačkom selu Razgojna, udario dvojicu muškaraca.

ПОВРЕДИО ДВОЈИЦУ МУШКАРАЦА: Лесковчанин задржан након насиља на фудбалској утакмици

foto: I.Mitić

U ovom incidentu, koji se dogodio 29. marta, pedesetosmogodišnji muškarac je zadobio teške, a šezdesetšestogodišnjak lake povrede, pa se osoba koja se sumnjiči da ih je povredila tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka nije u skladu sa zakonom
OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću
NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

