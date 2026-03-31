POVREDIO DVOJICU MUŠKARACA: Leskovčanin zadržan nakon nasilja na fudbalskoj utakmici
Pripadnici policije u Leskovcu odredili su zadržavanje, do 48 časova, N.S.(26) zbog sumnje da je tokom fudbalske utakmice, u leskovačkom selu Razgojna, udario dvojicu muškaraca.
U ovom incidentu, koji se dogodio 29. marta, pedesetosmogodišnji muškarac je zadobio teške, a šezdesetšestogodišnjak lake povrede, pa se osoba koja se sumnjiči da ih je povredila tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.
