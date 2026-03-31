NAJLAKŠE JE SUDITI, ON IMA TRI PORODICE: Milica Pavlović odbranila Darka Lazića, dotakla se i prijateljstva na estradi (FOTO)
MUZIČKA zvezda Milica Pavlović radi punom parom, a ne krije koliko je uzbuđena zbog novih projekata.
Nedavno je ušla u studio i priznaje da jedva čeka da publici predstavi ono na čemu radi već dve godine. Milica se dotakla i brojnih aktuelnih tema sa domaće javne scene.
Nakon što se Darko Lazić našao na meti osuda i kritika jer se brzo nakon tragične smrti brata vratio nastupima, Milica Pavlović je oštro stala u odbranu svog kolege.
- Uvek ste imali budale. On ima tri porodice koje treba da izdržava, najlakše je suditi nekome a ne biti u njegovim cipelama - izjavila je žestoko pevačica i poručila da ko god loše priča o Darku nakon takve tragedije, treba da se pogleda u ogledalo.
- Darko samo napred, rad leči i razumem ga što se vratio poslu. Naš posao je muzika, nosi i dobre i loše stvari. Njemu se sigurno ne zabavljaju ljudi, ali daje sve od sebe - istakla je Milica.
Na pitanje novinara da prokomentariše nedavnu izjavu Dejana Kostića da je Ceca jedina koja može da napravi koncert isključivo od svojih pesama, Milica se u potpunosti složila.
- Ništa nije slagao. Ona može prstom da bira pesme i da pravi repertoar, žena ima toliko hitova, ko kaže drugačije treba da se stidi - rekla je Milica i dodala da je i ona sama izuzetno vredna, da radi 24 časa dnevno i uživa u muzici.
Kada je reč o prijateljstvima na estradi, otkrila je da se najviše druži sa Anom Bekutom i Sašom Matićem.
Novinare je zanimalo i kako gleda na to što je grčki pevač Konstantinos Argiros izjavio da bi snimio duet sa Aleksandrom Prijović.
"To je svakako lepo. Ja sam sa njim u super odnosima", rekla je pevačica sa osmehom i otkrila da se sa njim redovno čuje, te da joj je najavio i svoj novi koncert u septembru.
Dodala je i da poziv za žiriranje u "Pinkovim zvezdama" ne očekuje u skorije vreme, a iskoristila je priliku da Zorici Brunclik poželi brz oporavak.
Na samom kraju, pevačica se prisetila stresnog povratka iz Indije, koja se desila samo dva dana nakon početka tamošnjih nemira, što je u njoj probudilo bolna sećanja iz detinjstva.
- Išla sam preko Istanbula i samo sam razmišljala da svi budu bezbedni. Nisam se rešila trauma kad smo bili bombardovani, ja sam se sa bakom krila u podrumu kod prvih komšija i to mi je stvarno bio stresan period odrastanja - zaključila je Milica.
