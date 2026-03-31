NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

- Leš je bio skeletizovan. Kompletno su nedostajali unutrašnji organi grudnog koša, trbušne duplje i vrata. Nema ni sadržaja lobanjske duplje, u njoj je ostalo samo malo mekog tkiva. Razdvojena je i vilica i spojena žicom. Pozadi vrata ima samo malo mekog tkiva, a napred nedostaje potpuno. Svi ti organi nisu rastvoreni u hemikalijama, već su izvađeni na neki drugi način. Nedostaje i podjezična kost i hrskavica vrata, a one se ne mogu istopiti hemijskim sredstvima - kazao je veštak Živković.

On je rekao da su se u vetačenju detaljno izjasnili kako je skeletno - koštani sistem presečen i razdvojen. Objasnio je da komadanje tela može da bude ofanzivno usled oslobađanja agresije, seksualnih fantazija i prikupljanja fetiša ili defanzivno namenjeno prikrivanju leša, a da su na osnovu tumačenja iz stručne literature utvrdili da se u ovom konkretnom slučaju radi o ofanzivnom komadanju leša.

Branilac Dabetića advokat Aleksandar Stošić uložio je primedbu sudu da je svedočenje veštaka pristrasno, jer kaže nije moguće da se postmortalno uništavanje tela hemikalijama čini zbog prikupljanja fetiša i seksualnih fantazija, već isključivo radi uklanjanja tela.

Drugi veštak trasolog Dejan Belić kazao je da je na osnovu fiksiranih tragova krvi Noe Milovojev u stanu utvrdio da je telo sa galerije vučeno stepenicama ka dole do kupatila.

- Primarno povređivanje se desilo na galeriji, ali to ne znači da je osoba tu i usmrćena, mada može da bude i da je i mrtvo telo odatle prevučeno do kupatila. Na galeriji su samo tragovi od kapanja krvi, ali ne i prskanja i kontaktni tragovi krvi nastali prevlačenjem tela po podu galerije i stepenicama uz kontakt sa zidom. Na laminatu galerije je ostalo do deset kapljica krvi - kazao je veštak Belić.

Sudsko veće je prihvatilo predlog advokata Stošića i iz spisa predmeta izdvojilo kao dokaz veštačenje Dabetićevog telefona, koje je urađeno po nalogu Višeg tužilaštva u toku istrage, jer pretres telefona se može uraditi samo po nalogu sudije za prethodni postupak. Isto je i sa slikama sa fotoaparata. Ti dokazi biće predati na čuvanje sudiji za prethodni postupak.

Sud je odbio Stošićev zahtev da se kao dokaz izdvoji zapisnik sa uviđaja u stanu uz obrazloženje da je to zakonit dokaz i da je predlog neosnovan.

Suđenje će se nastaviti za tri nedelje kada bi Dabetić trebao da iznese odbranu.