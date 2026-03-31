ANI AGBABI POTVRĐENO 8 GODINA ZA UBISTVO: Prijatelja ubola nožem sa leđa

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Ani Agbabi i pravosnažno je osudio na 8 godina zatvora za ubistvo prijatelja Slavoljuba Baste 2021. godine u njegovom stanu u Beogradu.

Ona je nakon svađe Bastu nožem ubola u leđa u predelu grudi 12. jula 2021. godine, a on je preminuo 15. avgusta u bolnici zbog komplikacija nastalih zbog te teške povrede.

Apelacija je odbila žalbu odbrane da je to Agbaba učinila u nužnoj odbrani, jer kako navode nije dokazano da je Basta nju prvo napao.

- Pravilno je prvostepeni sud imao u vidu celokupnu dinamiku kritičnog događaja, počev od dolaska okrivljene u stan, kada je krenula da baca stvari, pa do zadavanje oštećenom povrede u vidu ubodine nožem u desnu polovinu zadnje strane grudnog koša i to sa leđa, koja je dovela do smrtnog ishoda, kao i dve posekotine leve polovine ramenog pojasa. Bez obzira na redosled povreda i koja je prva nanesena Viši sud je pravilno našao da nije dokazano postojanje napada od strane pokojnog Slavoljuba Baste. Samim tim se ne može raditi ni o nužnoj odbrani, niti o njenom eventualnom prekoračenju - navedeno je u obrazloženju Apelacionog suda.

Oni su ukazali i da je pravilno odmerena kazna od 8 godina zatvora, jer nije bilo otežavajućih okolnosti po Agbabu, a kao olakšavajuća je uzeta da ranije nije osuđivana.