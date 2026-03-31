Suđenja

ANI AGBABI POTVRĐENO 8 GODINA ZA UBISTVO: Prijatelja ubola nožem sa leđa

Slađana Matić

31. 03. 2026. u 16:50

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Ani Agbabi i pravosnažno je osudio na 8 godina zatvora za ubistvo prijatelja Slavoljuba Baste 2021. godine u njegovom stanu u Beogradu.

Zgrada Apelacionog suda / Foto N. Fifić

Ona je nakon svađe Bastu nožem ubola u leđa u predelu grudi 12. jula 2021. godine, a on je preminuo 15. avgusta u bolnici zbog komplikacija nastalih zbog te teške povrede.

Apelacija je odbila žalbu odbrane da je to Agbaba učinila u nužnoj odbrani, jer kako navode nije dokazano da je Basta nju prvo napao.

- Pravilno je prvostepeni sud imao u vidu celokupnu dinamiku kritičnog događaja, počev od dolaska okrivljene u stan, kada je krenula da baca stvari, pa do zadavanje oštećenom povrede u vidu ubodine nožem u desnu polovinu zadnje strane grudnog koša i to sa leđa, koja je dovela do smrtnog ishoda, kao i dve posekotine leve polovine ramenog pojasa. Bez obzira na redosled povreda i koja je prva nanesena Viši sud je pravilno našao da nije dokazano postojanje napada od strane pokojnog Slavoljuba Baste. Samim tim se ne može raditi ni o nužnoj odbrani, niti o njenom eventualnom prekoračenju - navedeno je u obrazloženju Apelacionog suda.

Oni su ukazali i da je pravilno odmerena kazna od 8 godina zatvora,  jer nije bilo otežavajućih okolnosti po Agbabu, a kao olakšavajuća je uzeta da ranije nije osuđivana.

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka nije u skladu sa zakonom
OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

31. 03. 2026. u 16:44

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

31. 03. 2026. u 16:01

