Hapšenja i istraga

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

Jelisaveta Ljutić

31. 03. 2026. u 16:44

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

ОСЛОБОЂЕНА БРАЋА ПАНИЋ, ТУЖИЛАШТВО УЛАЖЕ ЖАЛБУ НА ПРЕСУДУ: Судска одлука није у складу са законом

Foto: S. J. M.

- Imajući u vidu da tužilaštvo smatra da je, nakon sprovedenog dokaznog postupka, izvesno utvrđeno da su okrivljeni izvršili krivično delo za koje su optuženi i da sudska odluka nije u skladu sa zakonom, biće uložena žalba  na donetu presudu - tvrde u saopštenju iz Tužilaštva.

Sudija Miroslav Bošnjak, podsetimo, u kratkom obrazloženju presude, objasnio je  da se prostitucija definiše kao omogućavanje seksualnih usluga za novac, a ovde se pominju seksi masaža, milki masaža i ručna završnica.

- Po oceni ovog suda to nisu elementi prostitucije. Takođe, nije navedeno šta su te devojke radile, niti su one saslušane - rekao je kratko sudija Bošnjak.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću
Suđenja

0 1

NOI IZVAĐENI SVI ORGANI I MOZAK, VILICA SPOJENA ŽICOM: Jezivi detalji izneti na suđenju okrivljenom Ognjenu Dabetiću

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

31. 03. 2026. u 16:01

Politika
Tenis
Fudbal
EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija