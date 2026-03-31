OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.
- Imajući u vidu da tužilaštvo smatra da je, nakon sprovedenog dokaznog postupka, izvesno utvrđeno da su okrivljeni izvršili krivično delo za koje su optuženi i da sudska odluka nije u skladu sa zakonom, biće uložena žalba na donetu presudu - tvrde u saopštenju iz Tužilaštva.
Sudija Miroslav Bošnjak, podsetimo, u kratkom obrazloženju presude, objasnio je da se prostitucija definiše kao omogućavanje seksualnih usluga za novac, a ovde se pominju seksi masaža, milki masaža i ručna završnica.
- Po oceni ovog suda to nisu elementi prostitucije. Takođe, nije navedeno šta su te devojke radile, niti su one saslušane - rekao je kratko sudija Bošnjak.
