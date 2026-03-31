STIŽE NOVAC U HUMSKU! Poznato koliko Partizan može da zaradi od bonusa za Kostića! Potrebno je da Andrej ovo uradi!
Crno-beli prodali bisera u sedmostrukog prvaka Evrope.
Partizan je tokom dana ozvaničio transfer Andreja Kostića u slavni Milan.
Italijanski gigant kupio je crnogorskog reprezentativca u transferu vrednom 8.000.000 evra, a deo tog novca crno-beli će dobiti kroz određene procente.
Potrebno je samo da se ispune neke od stavki iz ugovora, pa će mladi napadač doneti pozamašnu cifru od 1.500.00 evra, za 15 odigranih utakmica!
No, krenimo redom! Samo kada bude debitovao za roso-nere, u kasu Partizana sliće se 250.000 evropskih novčanica, saznaje "Mocart sport".
Ukoliko odigra pet zvaničnih mečeva za klub sa San Sira, "parni valjak" biće bogatiji za još 250.000 evra, da bi posle desete utakmice ta cifra narasla na ogromnih 500.000 evra.
Tu, ipak, nije kraj, jer kada Andrej Kostić upiše 15 mečeva u dresu roso-nera, nebitno o kom se takmičenju radi, uslediće aktiviranje bonusa od dodatnih pola miliona evra!
Kada se podvuče crta, mladi Crnogorac bi značajno mogao da popravi finansijsku situaciju u srpskom prvaku, jer njegovo igranje donosi milion ipo evropskih novčanica.
BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida
Preporučujemo
MEGAPREOKRET! Partizan prodao Kostića, ali...! Pojavile se najnovije informacije!
31. 03. 2026. u 11:27
POČINjU PREGOVORI! Partizan potpisuje bivšeg beka iz NBA!
31. 03. 2026. u 09:30
ŠIPTARSKA POSLA! Evo šta su bolesnici uradili Turcima u Prištini
31. 03. 2026. u 09:20 >> 11:24
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
