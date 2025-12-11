AKCIJA POLICIJE I ŽANDARMERIJE KOD PREŠEVA: Pronađena droga i oružje
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, u saradnji sa Žandarmerijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv I. T. (63) iz okoline Preševa zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policija je juče u kući osumnjičenog, na području Preševa, pronašla pištolj u ilegalnom posedu, pet komada pištoljske municije i manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je maruhuana.
Takođe, prilikom pretresa na još osam lokacija na području Preševa pronađeni su: vazdušna puška u ilegalnom posedu, 11 putničkih vozila, 13 mobilnih telefona,
dron, računarska oprema, kao i noževi, mačete, metalni bokseri, metalne teleskopske palice i fantomka, a policija, po nalogu nadležnih tužilaštava, u vezi sa pronađenim predmetima nastavlja dalji rad na utvrđivanju postojanja elemenata krivičnih dela i prekršaja.
