KATASTROFA ZA ZVEZDU! Stigle užasne vesti na Mali Kalemegdan i to pred Partizan
LOŠE vesti za Crvenu zvezdu!
Disciplinska komisija košarkaške Evrolige kaznila je crveno-bele sa 8.000 evra i ograničenjem kapaciteta dvorane zbog, kako se navodi u saopštenju, uvredljivog skandiranja navijača na utakmici protiv Barselone.
Košarkaši Crvene zvezde su 5. decembra u Beogradu poraženi od Barselone rezultatom 89:79 u 14. kolu Evrolige.
"Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom od 8.000 evra i utakmicom koja će biti odigrana uz ograničenje kapaciteta na 80 odsto, uključujući zatvaranje određenih sektora, zbog uvredljivog skandiranja domaćih navijača upućenim gostujućem igraču (Kevinu Panteru), sudijama i svima povezanim sa Barselonom tokom utakmice Crvena zvezda - Barselona, a u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige", navodi se u saopštenju Evrolige.
"Ograničenje kapaciteta Arene uslovno je suspendovano tokom sezone 2025/26 u skladu sa članom 8 Disciplinskog kodeksa i biće primenjeno u slučaju da klub ponovo prekrši član 29.1 f).", dodaje se u saopštenju Evrolige.
Košarkaši Crvene zvezde će sutra gostovati Partizanu u 15. kolu Evrolige.
