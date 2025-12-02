Hapšenja i istraga

UHAPŠENA JOŠ ČETVORICA ZBOG PREBIJANJA ČOVEKA U SUBOTICI: Određeno im zadržavanje, sledi saslušanje kod tužioca

Ljiljana Preradović

02. 12. 2025. u 14:28

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su P. B. (21), A. G. (19), L. B. (18) i M. M. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.

УХАПШЕНА ЈОШ ЧЕТВОРИЦА ЗБОГ ПРЕБИЈАЊА ЧОВЕКА У СУБОТИЦИ: Одређено им задржавање, следи саслушање код тужиоца

Z. Grumić

Oni se sumnjiče da su 28. novembra, zajedno sa I. V. K. (18) i jednim sedamnaestogodišnjakom koji su prethodno uhapšeni, palicama napali i naneli teške telesne povrede četrdesetsedmogodišnjem muškarcu.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje su koristili P. B. i L. B. pronašla oko kilogram marihuane, dve vagice i oko 1.000 komada municije, pa će protiv njih biti podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Subotici.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru
Suđenja

0 0

SVEDOK ILI UČESNIK GLAVAŠEVIH ZLOČINA: Zakazana presuda Krunoslavu Fehiru

PRVOSTEPENA presuda Krunoslavu Fehiru (50) hrvatskom državljaninu optuženom za krivično delo organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina zakazana je za 10. decembar u Sudu za ratne zločine u Beogradu. On se tereti da je bio pripadnik oružane grupe "Branimirova osiječka bojna", koja je činila zločine nad srpskim stanovništvom u Osijeku 1991. i 1992. godine.

02. 12. 2025. u 15:48

NE ŽELIM NIŠTA DA KRIJEM OD VAS: Šta je sve Brajan Volš govorio policajcima dok je trajala potraga za Anom
Suđenja

0 1

NE ŽELIM NIŠTA DA KRIJEM OD VAS: Šta je sve Brajan Volš govorio policajcima dok je trajala potraga za Anom

NAREDNIK Harison Šmit, glavni istražitelj u slučaju nestanka Beograđanke Ane Volš (39), za čije je ubistvo optužen njen suprug Brajan (50), juče se pred Višim sudom okruga Norfolk u saveznoj američkoj državi Masačusets, pojavio kao prvi svedok. On je govorio kako su tekli razgovori sa Brajanom, svedocima, a u sudnici je pušteno nekoliko razgovora koje je sa sada optuženim obavio neposredno pre njegovog hapšenja, 7. januara 2023. godine.

02. 12. 2025. u 15:11

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!