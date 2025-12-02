UHAPŠENA JOŠ ČETVORICA ZBOG PREBIJANJA ČOVEKA U SUBOTICI: Određeno im zadržavanje, sledi saslušanje kod tužioca

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su P. B. (21), A. G. (19), L. B. (18) i M. M. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.

Z. Grumić

Oni se sumnjiče da su 28. novembra, zajedno sa I. V. K. (18) i jednim sedamnaestogodišnjakom koji su prethodno uhapšeni, palicama napali i naneli teške telesne povrede četrdesetsedmogodišnjem muškarcu.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje su koristili P. B. i L. B. pronašla oko kilogram marihuane, dve vagice i oko 1.000 komada municije, pa će protiv njih biti podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Subotici.