U STANOVIMA AMFETAMIN I MARIHUANA: Novosadska policija u dve odvojene akcije uhapsila trojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranu, Beočinu i Bečeju, u dve odvojene akcije, uhapsili su trojicu osumnjičenih za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock

U okolini Srbobrana, pretresom kuće S. M. (19), policijski službenici su

pronašli amfetamin i oko 200 grama marihuane. Takođe, pronađene su i dve digitalne vage i drobilica.

Policija u Bečeju je, pretresom stana N. B. (22) iz ovog mesta, pronašla oko 95 grama amfetamina i digitalnu vagu, a na licu mesta zatečen je i meštanin P. D. (20), za kojeg se sumnja da je doneo amfetamin i da poseduje novac, stečen prodajom narkotika.

Kod D. D. (21) koji je, takođe, bio u stanu, policija je pronašla manju količinu amfetamina, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, u redovnom postupku, za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višim javnim tužiocima u Somboru i Zrenjaninu.