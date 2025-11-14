PRTLJAŽNIK PUN IT OPREME: Na Horgošu sprečen pokušaj krijumčarenja robe vredne 86.000 evra
CARINSKI službenici su 12. novembra u saradnji sa policijom, na ulazu graničnog prelaza Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja IT opreme vredne više od 86.000 evra.
Tokom detaljne kontrole, u prtljažniku jednog automobila otkriveno je devet novih, neprijavljenih ''MacBook Pro'' i ''MacBook Air'' prenosivih računara i jedan desktop računar vrhunskih performansi ''Apple Mac Studio 2025'', 55 ''Iphone'' mobilnih telefona i dva para virtuelnih naočara marki ''Apple'' i ''Meta''.
Sva neprijavljena roba je zajedno sa automobilom i putnikom koji je njime upravljao predata policiji u dalju nadležnost.
