KOLIMA UDARIO POLICAJCA NA VOŽDOVCU: Raspisana potraga za vozačem "fijat punta"
RASPISANA je potraga za vozačem "fijat punta" i , najverovatnije, reč je o mladiću.
Policajac je primljen na VMA i konstatovane su mu lake povrede. Prema prvim informacijama, incident se dogodio oko 23 sata na uglu Ulica Meštrovićeve i Jovana Bjelića.
- Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića - kaže izvor za medije.
Policajac je od siline idarca pao na ivičnjak. On je u svesnom stanju prevezen u bolnicu. Bahatom vozaču na teret se stavlja Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.
(Telegraf)
