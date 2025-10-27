ZA VOLANOM SA SKORO 3,5 PROMILA ALKOHOLA: Tokom vikenda alkotestirano 637 vozača

Pripadnici policije na području Policijske uprave Leskovac su tokom vikenda alkotestirali 637 i zadržali, u službenim prostorijama, šestoricu vozača koji su učestvovali u saobraćaju pod dejstvom alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci.

Foto I. Mitić

Tokom regionalne akcije pojačane kontrole, policijske patrole su u gradu na Veternici zaustavile vozača „forda“(50) i biciklistu(53) sa čak 3,49 odnosno 1,35 promila alkohola u krvi, kao i vozače „folksvagena“(22) i „nisana“(44) koji su upravljali vozilima pod dejstvom marihuane.

U Vlasotincu je, u okviru pomenute akcije, policija zaustavila vozača „mercedesa“(47) koji je učestvovao u saobraćaju pod dejstvom benzodiazepina, a u Bojniku vozača „audija“(58) koji je upravljao vozilom sa 1,82 promila alkohola u krvi.

Kako je saopšteno, protiv svih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.