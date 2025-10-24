KO JE MUŠKARAC ČIJE JE TELO NAĐENO U VINČI: Ovo su prvi rezultati istrage

MUŠKARAC G. I. (61), čiji nestanak je prijavljen u utorak 21. oktobra, pronađen je oko 11 časova bez znakova života pored puta u beogradskom naselju Vinča.

Sumnja se da je čovek izvršio samoubistvo vatrenim oružjem, pored njegovog tela pronađen je pištolj, a na telu su mu bile vidljive povrede, prenose mediji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo G. I. poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i kada je smrt nastupila.

Na lice mesta odmah je došla policija i forenzičke ekipe koje su obavile uviđaj.

O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, a istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.

