Hapšenja i istraga

KO JE MUŠKARAC ČIJE JE TELO NAĐENO U VINČI: Ovo su prvi rezultati istrage

V.N.

24. 10. 2025. u 20:51

MUŠKARAC G. I. (61), čiji nestanak je prijavljen u utorak 21. oktobra, pronađen je oko 11 časova bez znakova života pored puta u beogradskom naselju Vinča.

КО ЈЕ МУШКАРАЦ ЧИЈЕ ЈЕ ТЕЛО НАЂЕНО У ВИНЧИ: Ово су први резултати истраге

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Sumnja se da je čovek izvršio samoubistvo vatrenim oružjem, pored njegovog tela pronađen je pištolj, a na telu su mu bile vidljive povrede, prenose mediji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo G. I. poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i kada je smrt nastupila.

Na lice mesta odmah je došla policija i forenzičke ekipe koje su obavile uviđaj.

O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, a istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja.

(Telegraf)

