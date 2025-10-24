IZA REŠETAKA ZBOG PRONEVERE: Tri osobe pokušale da sebi pribave korist

Radnik na kontroli utovara S.V.(51) i viljuškarista D.V.(45), zaposleni u jednom preduzeću u Leskovcu, i vozač kamiona P.S.(45) uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

foto: I.Mitić

Oni su uhapšeni po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije.

Sumnja se da su u septembru ove godine S.V. i D.V., prema prethodnom dogovoru sa P.S. u nameri da sebi i njemu pribave korist, bez naloga za utovar robe odnosno crepa, koji im je poveren u preduzeću u kome su zaposleni, utovarili u kamion, pored robe koja je ugovorena i plaćena.

Policija je potom, u oktobru, zaustavila kamion u vlasništvu P.S. i u njemu zatekla crep bez prateće dokumentacije koji su, kako se sumnja, bez naloga u vozilo utovarili S.V. i D.V. čime je vozaču kamiona pribavljena protivpravna imovinska korist na štetu preduzeća.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Policija će nastaviti dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Srbije.