BLOKADER PUCAO NA NEVINOG ČOVEKA U ĆACILENDU: Zapalio i šator
NA PLATOU ispred Narodne skupštine desila se pucnjava, a nakon toga i požar.
Jedna osoba je ranjena ispred zgrade Parlamenta, nakon čega je prebačena u bolnicu, a napadač V.A. je uhapšen.
Uhapšena osoba tereti se za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti. Prema našim saznanjima, blokader je upao u Ćacilend i pucao na nevinog čoveka, a potom i zapalio šator.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
