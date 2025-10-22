Hapšenja i istraga

BLOKADER PUCAO NA NEVINOG ČOVEKA U ĆACILENDU: Zapalio i šator

В.Н.

22. 10. 2025. u 11:12

NA PLATOU ispred Narodne skupštine desila se pucnjava, a nakon toga i požar.

N.Skenderija

Jedna osoba je ranjena ispred zgrade Parlamenta, nakon čega je prebačena u bolnicu, a napadač V.A. je uhapšen.

Uhapšena osoba tereti se za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti. Prema našim saznanjima, blokader je upao u Ćacilend i pucao na nevinog čoveka, a potom i zapalio šator.

Foto: N.Skenderija

14. 10. 2025. u 13:06

