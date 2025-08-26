VELIKA AKCIJA POLICIJE U OBRENOVCU: U raciji uhapšeno 13 ilegalaca
POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, u saradnji sa Upravom za strance, PJP Policijske brigade i IJ 92, efikasnom akcijom u Obrenovcu i Umki, pronašli su i procesuirali 18 iregularnih migranata iz Avganistana i Pakistana i tom prilikom sprečili međusobni sukob koji su, kako se sumnja, oni planirali.
Policijski službenici su na osnovu operativnih saznanja da ova grupa iregularnih migranata planira obračun, u odvojenim koordinisanim akcijama pronašli 13 iregularnih migranata iz Avganistana i pet iz Pakistana, a među kojima je bilo i pet maloletnika.
Prilikom pretresa kod avganistanskog državljanina N. M. (2000) pronađena su dva noža zbog čega je zadržan i protiv njega su podnete prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o strancima i Zakona o oružju i municiji.
Takođe, zadržani su i avganistanski državljani R. A. B. (1995) i A. M. (2002) protiv kojih su podnete prekršajne prijave po Zakonu o strancima.
Ostali iregularni migranti prevezeni su u prihvatne centre.
Policija nastavlja dalji rad na ovom slučaju.
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)