Hapšenja i istraga

VELIKA AKCIJA POLICIJE U OBRENOVCU: U raciji uhapšeno 13 ilegalaca

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 19:05

POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, u saradnji sa Upravom za strance, PJP Policijske brigade i IJ 92, efikasnom akcijom u Obrenovcu i Umki, pronašli su i procesuirali 18 iregularnih migranata iz Avganistana i Pakistana i tom prilikom sprečili međusobni sukob koji su, kako se sumnja, oni planirali.

Foto I. Marinković

Policijski službenici su na osnovu operativnih saznanja da ova grupa iregularnih migranata planira obračun, u odvojenim koordinisanim akcijama pronašli 13 iregularnih migranata iz Avganistana i pet iz Pakistana, a među kojima je bilo i pet maloletnika.

Prilikom pretresa kod avganistanskog državljanina N. M. (2000) pronađena su dva noža zbog čega je zadržan i protiv njega su podnete prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o strancima i Zakona o oružju i municiji.

Takođe, zadržani su i avganistanski državljani R. A. B. (1995) i A. M. (2002) protiv kojih su podnete prekršajne prijave po Zakonu o strancima.

Ostali iregularni migranti prevezeni su u prihvatne centre.

Policija nastavlja dalji rad na ovom slučaju.

