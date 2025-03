PRIVEDENO 13 OSOBA: Više incidenata tokom noći u blizini Pionirskog parka

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je bilo više incidenata tokom prošle noći i da je privedeno 13 lica i da su svi incidenti bili usmereni prema Pionirskom parku u kojem su studenti koji žele da uče.

Dačić je za RTS rekao da su neka lica privedena zbog remećenja javnog reda i mira, da je većina traktora postavljenih oko Pionirskog parka oštećeno, da je bilo pokušaja paljenja traktora, pokušaja da se odguraju na put, gađanja učesnika skupa u Pionirskom parku i pripadnika policije.

Dodao je da je policija legitimisala i privodila sve koji su izazivali incidente, da su oni koji su bili u vidno alkoholisanom stanju zadržani u pritvoru.

- Kao što smo i rekli mi nećemo dozvoliti narušavanje javnog reda i mira - naglasio je Dačić.

Na pitanje da li je bilo povređenih, Dačić je rekao da je bilo određenih događaja koji su se dešavali na drugim mestima širom grada, ali da nije bilo većih incidenata.

Naveo je da su pojedini ekstremisti popeli na zgrade oko Pionirskog parka i gađali studente u tom parku i naveo da je sa Elektrotehničkog fakulteta prijavljeno da su dve nepoznete osobe došle do fakulteta u alkoholisanom stanju i da su se sukobile sa redarima.

- Mislim da je udaren i šamar jednom od njih. Mi smo identifikovali to jedno lice i tragamo za njim - naveo je Dačić.

Naglasio je da će policija postupati u skladu sa ovlašćenjima koja su precizrana na osnovu Ustava, zakona i da će učiniti sve da se osigura javni red i mir i obezbede svi učesnici skupova i obezbede državne insitucije.

Dačić je rekao da je u incidentima bilo i gađanja i vređanja policije i naglasio da se, bez obzira na najave u javnosti da će policija nekog da bije, niko ne sprema za to.

- Niko ne sme da bije druge, niko ne sme da upada u institucije. Niko ne sme da napada policiju. Ovde je reč o tome da je želja da se sve sačuva, javni red, stabilnost zemlje i bezbednost svih građana, života ljudi i imovine - rekao je Dačić.

Pozvao je sve da obrate pažnju i da učine maksimalne napore da se osigura da nema incidenata.

Dačić je rekao da neko sada postavlja pitanje traktora i dodao da su se sa tim pitanjem suočili pre više nedelja i meseci, zato što su traktorima pojedini poljoprivrednici hteli da daju podršku studentima.

- Želeli su da dođu do centra grada, to je počelo u Vojvodini, u Novom Sadu, i mi smo to dozvolili. Na Poljoprivrednom fakultetu se nalazi sedam traktora iz Vojvodine. Noćas je stiglo više od 20 traktora koji su parkirani na Studentskom trgu. Ne možete sada da zamerate što je to dozvoljeno, nemojte sada da ispadne da jedni mogu, a drugi ne mogu da dolaze traktorima - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da su studenti u blokadi zatražili od policije da se napravi kordon između njih i skupa u Pionirskom parku što je policija uradila, i apelovao na to da se ne dozvole napadi na policijski kordon.

Nijedan od tih skupova nije prijavljen, kao ni današnji skup, istakao je Dačić i dodao da policija za to saznaje preko društvenih mreža.

- Mirni protest je apsolutno slobodan iako nije prijavljen, ali pozivamo, jer oni imaju redarske službe, da nema napada na druge, na policiju, da se ne izaziva remećenje javnog reda i mira - rekao je Dačić.

Naveo je da redarske službe studenata imaju odgovornost i pozvao ih da sarađuju sa policijom. Kako je rekao, pojačane mere bezbednosti biće ispred Narodne skupštine i u centru Beograda, ali će biti obezbeđene i druge lokacije, jer se na skup dolazi iz više pravaca i sve će ih obezbeđivati saobraćajna policija.

