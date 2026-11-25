HRANjENjEM ptica one gube prirodnu sposobnost da same pronađu hranu, a zbog navikavanja na ljude njihov broj može nekontrolisano da se poveća.

Foto: Marko Beric / Panthermedia / Profimedia

Osim toga, ostaci hrane na ulicama privlače štetočine, dok golubovi i gradski spomenici nisu dobra kombinacija.

Postoji li besmislenija kazna od one zbog koje vam iz džepa može nestati više od 9.000 evra zato što ste sa nekoliko mrvica hleba pokušali da nahranite gladnu pticu? Verovatno postoji, ali ovakav scenario može da vas zadesi u Singapuru.

U gradu u kojem se ne preporučuje kršenje zakona kaznu možete dobiti i ako ne pustite vodu u toaletu, pljunete na ulicu ili bacite smeće, pokušate da prodajete žvakaće gume, pušite na ulici ili popijete nekoliko gutljaja pića u javnom prevozu.

Stanovnici Singapura uglavnom nemaju ništa lično protiv golubova, ali ako pokušate da ih počastite nekim zalogajem, to bi moglo skupo da vas košta.

Hranjenjem ptice gube prirodnu sposobnost da same pronalaze hranu, a zbog navikavanja na ljude njihov broj može nekontrolisano da poraste. Osim toga, ostaci hrane na ulicama privlače štetočine. Zato, ako putujete u Singapur, mrvice hleba radije sačuvajte za sebe.

Gradske ptice

U Londonu biste takođe mogli da zaradite poneki prekorni pogled zbog hranjenja golubova. Grad koji se godinama suočava sa velikim brojem urbanih ptica takođe zabranjuje njihovo hranjenje na pojedinim lokacijama.

Razlog je i šteta koju ptice nanose nacionalnim spomenicima svojim izmetom. Srce Londona, Trafalgar skver, nekada je bilo omiljeno okupljalište golubova, ali danas hranjenje ovih ptica može da vas košta čak 630 evra.

Zato budite oprezni kada poželite da nahranite golubove tokom obilaska britanske prestonice.

U gradu golupčića

Iako je Venecija poznata kao grad ljubavi i golupčića, zbog velikog broja turista njeni stanovnici i gradske vlasti moraju mnogo da ulažu u održavanje reda i čistoće. Zbog toga je veoma lako dobiti kaznu za kršenje neke od brojnih zabrana.

Sedenje ili obedovanje na spomenicima, gradskim stepenicama i pored kanala može skupo da vas košta, baš kao i bacanje smeća na ulicu, piše Pun kufer.

Golubove je zato najbolje ostaviti na dijeti, jer bi vas njihovo hranjenje u Veneciji moglo koštati čak 500 evra.

(BizPortal)