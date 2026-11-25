Svetsko prvenstvo u fudbalu za osobe niskog rasta, koje se održava u Maroku, obeležio je veliki skandal.

Nezar Abdallah Basheer / AFP / Profimedia

Utakmica drugog kola grupne faze između domaćina i Kolumbije (1:1) završena je masovnom tučom u kojoj je bilo i povređenih.

Kolumbijci su do izjednačenja stigli u završnici utakmice, a osvojeni bod proslavili su pred protivničkim igračima, što je očigledno zasmetalo Marokancima. Jedan od domaćih fudbalera prišao je rivalima, počeo da ih odguruje, a onda je nastao opšti haos.

Sevale su pesnice, razmenjivani su udarci nogama, a pojedini fudbaleri nisu bili pošteđeni ni kada su završili na parketu. Sudije i članovi stručnih štabova bezuspešno su pokušavali da razdvoje igrače, pa je na teren morala da uđe i policija. Nekoliko minuta bilo je potrebno da se uspostavi red u dvorani u Temari, nedaleko od Rabata.

Fudbalski savez osoba niskog rasta Kolumbije oglasio se saopštenjem u kojem je za incident optužio domaćine, tvrdeći da su njegovi reprezentativci reagovali u samoodbrani.

Potvrđeno je i da je jedan kolumbijski fudbaler zadobio udarac u glavu, usled kojeg mu se pojavio hematom, a lekari su mu propisali trodnevno mirovanje. Kolumbijci su se izvinili javnosti i organizatorima takmičenja.

Paradoksalno je da je rezultat odgovarao obema reprezentacijama. Posle dva kola Maroko i Kolumbija imali su po četiri boda, s tim što je domaćin zauzimao prvo mesto zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Inače, ovo je tek drugo Svetsko prvenstvo u fudbalu za osobe niskog rasta i prvo koje se održava na afričkom kontinentu. Okupilo je 16 reprezentacija, a osnovni cilj takmičenja je afirmacija ovih sportista i njihova veća zastupljenost u javnosti.

Umesto fudbalskim umećem, učesnici Mundijala privukli su pažnju svetskih medija pesničenjem, dok se odluka disciplinskih organa o kaznama za vinovnike incidenta još čeka.