S FUDBALA PREŠLI NA BOKS: Opšta tuča na Svetskom prvenstvu za osobe niskog rasta, intervenisala i policija (VIDEO)
Svetsko prvenstvo u fudbalu za osobe niskog rasta, koje se održava u Maroku, obeležio je veliki skandal.
Utakmica drugog kola grupne faze između domaćina i Kolumbije (1:1) završena je masovnom tučom u kojoj je bilo i povređenih.
Kolumbijci su do izjednačenja stigli u završnici utakmice, a osvojeni bod proslavili su pred protivničkim igračima, što je očigledno zasmetalo Marokancima. Jedan od domaćih fudbalera prišao je rivalima, počeo da ih odguruje, a onda je nastao opšti haos.
Sevale su pesnice, razmenjivani su udarci nogama, a pojedini fudbaleri nisu bili pošteđeni ni kada su završili na parketu. Sudije i članovi stručnih štabova bezuspešno su pokušavali da razdvoje igrače, pa je na teren morala da uđe i policija. Nekoliko minuta bilo je potrebno da se uspostavi red u dvorani u Temari, nedaleko od Rabata.
Fudbalski savez osoba niskog rasta Kolumbije oglasio se saopštenjem u kojem je za incident optužio domaćine, tvrdeći da su njegovi reprezentativci reagovali u samoodbrani.
Potvrđeno je i da je jedan kolumbijski fudbaler zadobio udarac u glavu, usled kojeg mu se pojavio hematom, a lekari su mu propisali trodnevno mirovanje. Kolumbijci su se izvinili javnosti i organizatorima takmičenja.
Paradoksalno je da je rezultat odgovarao obema reprezentacijama. Posle dva kola Maroko i Kolumbija imali su po četiri boda, s tim što je domaćin zauzimao prvo mesto zahvaljujući boljoj gol-razlici.
Inače, ovo je tek drugo Svetsko prvenstvo u fudbalu za osobe niskog rasta i prvo koje se održava na afričkom kontinentu. Okupilo je 16 reprezentacija, a osnovni cilj takmičenja je afirmacija ovih sportista i njihova veća zastupljenost u javnosti.
Umesto fudbalskim umećem, učesnici Mundijala privukli su pažnju svetskih medija pesničenjem, dok se odluka disciplinskih organa o kaznama za vinovnike incidenta još čeka.
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