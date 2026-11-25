GOLČINA KAKVA SE RETKO VIĐA! Remek-delo nekada najboljeg mladog igrača u Evropi (VIDEO)
Poznati as blista u Saudijskoj Arabiji.
Nekada je Žoao Feliks (27) bio velika nada evropskog fudbala, verovalo se da će u tandemu sa Kristijanom Ronaldom da nosi reprezentaciju Portugala do brojnih trofeja, ali ga je "pojeo" ogroman pritisak i nije ispunio ni delić očekivanja. Momak kog je 2019. godine Atletiko Madrid kupio od Benfike za čak 126 miliona evra, a potom se selio u Čelsi, Barselonu i Milan, konačno se skrasio na Bliskom istoku.
Dres Al Nasra obukao je leta 2025, plaćen je 35 miliona evra, a ove sezone je konačno pronašao svoju pravu formu. Odigrao je 16 utakmica u svim takmičenjima, dao osam golova i upisao čak 11 asistencija, ali ono što je sinoć uradio još dugo će se prepričavati.
Naime, klub iz Rijada je u okviru Azijske lige šampiona dočekao Al Sad, a Feliks je u 52. minutu napravio majstoriju, pravo remek-delo, koje je vrlo brzo postalo viralno na društvenim mrežama. Uhvatio je takozvane "makazice" sa čak 15 metara i pocepao mrežu gostiju, čime je ujedno i doneo vredan trijumf svom timu (2:1).
Pogledajte kako je to izgledalo:
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