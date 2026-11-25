Bivši fudbaler Crvene zvezde Dušan Savić i njegova supruga Marina Rajević krunisali su svoju ljubav crkvenim venčanjem nakon 44 godine braka.

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Svečanost je okupila brojne zvanice iz sveta sporta i javnog života, a među najveselijim gostima bile su legende crveno-belih Dragan Džajić i Vladimir Petrović Pižon.

Sudeći po fotografijama koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, atmosfera na slavlju bila je izuzetno opuštena.

U jednom trenutku večeri, Džajić je čak uzeo violinu u ruke i pozirao u društvu domaćina Savića i dugogodišnjeg saigrača Pižona, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije navijača i ljubitelja fudbala.

Podsetimo, Dragan Džajić se nedavno povukao sa mesta predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS), funkcije koju je obavljao od 2023. godine.

Srpsku kuću fudbala u narednom periodu očekuju izbori i velike kadrovske promene, a kao jedan od glavnih kandidata za Džajićevog naslednika u javnosti se pominje Nemanja Vidić.

