POSLANICI Skupštine Srbije nastavljaju konstitutivnu sednicu raspravom o poslednjoj tački dnevnog reda - izboru stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

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Pauza pet minuta

Predsednik Skupštine odredio je pauzu od pet minuta.

- Želim da dobijem dokaze o tvrdnjama narodne poslanice Ane Brnabić - kazao je Čupić.

Brnabić: Izbacite Matiju Nikolića odavde, pa da nastavimo

- Da vam kažem, još jednom vam kažem, vi ste ovde predsednik svih narodnih poslanika i rekli ste, obećali ste, pred svim građanima Republike Srbije, da ćete čuvati dostojanstvo svih narodnih poslanika. Mateja Nikolić, koga ste pozvali i koji je danas na galeriji, je napisao na svom X nalogu: "SNS čacika, Lidija Vukićević, okupana je jogurtom na stepeništu ispred Narodne skupštine". Kako da se oseća narodna poslanica Lidija Vukićević kada ima takvog čoveka na galeriji, koji je valjda došao ovde da poštuje ovaj dom? Za šefa naše poslaničke grupe Aleksandra Vučića je napisao: "Jedan čovek nikad sreće nema." Je li to mi treba da trpimo? Da vas pitam, kako da se oseća Vukašin Vučićević, za čijeg oca je na svom X nalogu napisao: "Stavi ruzmarin ispod jastuka da ti večno miriše njiha"? Kako da se osećaju naši narodni poslanici, kada je na svom X nalogu napisao: "U Nišu se izlila kanalizacija ćacija"? Da li ste vi uopšte normalni? Šta radite od ovog doma? Mi nećemo da trpimo ovo. Mi imamo naše ljudsko dostojanstvo, vi nemate pravo da gazite po našem ljudskom dostojanstvu. Napravite pauzu, izbacite Matiju Nikolića odavde, pa da nastavimo da radi ova skupština - rekla je Brnabić.

Vučić: Vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjih institucija sprovodi teror

- Uz to što sam zaprepašćen činjenicom da vi niste hteli da pravite neprijatnosti povodom minuta ćutanja zbog upokojenja mitropolita Bačkog, ili vladike Bačkog, Irineja Bulovića. Šokiran sam takvim tvrdnjama. Mi smo, naravno, pristojni ljudi i uvek ćemo takvi i biti. Nećemo da bilo kakva pitanja postavljamo. Svakome za koga mislite da je potrebno da se iskaže minut ćutanja, mi ćemo se tako ponašati. Nešto što je mnogo važnije. Jeste opet sami doneli odluku da dovodite navijačku grupu na tribinu ovde, pošto to više nikakvog smisla nema? Narodna skupština služi u sistemu podele vlasti da bude kontrolor izvršne vlasti, ima nekih kočnica i ravnoteža sa jednim delom izvršne vlasti, ali ne vrši punu kontrolu nad drugim delom izvršne vlasti? Ili želite da nam kažete da će navijačka grupa zvana "Plenum" da kontroliše nas ovde svakoga dana i da će da dobija ekskluzivne pozive od vas, a da niko ne razume zašto, da niko ne zna koji je razlog? Ili mi moramo da se navikavamo na nešto novo u Narodnoj skupštini, što nikada ranije nije bio slučaj? Želim takođe da vas obavestim, u skladu sa onim o čemu sam govorio juče: mi smo dobili informaciju, i danas ćemo napisati krivične prijave. Dobili smo informaciju da je Vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjeg "institucija" sprovodi teror u Srbiji. Noćas u 04:37 bačena je bomba na kuću gospodina Vujičića u Obrenovcu, direktora Pro Tenta. Bio je sa suprugom i dvoje dece u tom trenutku u kući. A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što je tukao žene? Izbacite ih napolje. Dakle, što se tiče grupe studenata koja se gore nalazi, oni su tukli žene, to nisu studenti nego batinaši. Pitao sam vas hoće li ova navijačka grupa svakoga dana da dolazi ovde i da nas maltretira, ili neće. I želim da vam ukažem na činjenicu da se ovde ne nalazi student jedan, ovde se nalazi batinaš. Batinaš koji je tukao žene u Nišu. Batinaš koji je napao i gradonačelnika Niša, batinaš koji je udarao žene na svakom mestu gde je stigao i kako je stigao. Na stranu što se on zalaže za nezavisno Kosovo, na stranu što se on zalaže za sve drugo za šta se niko normalan u ovoj državi ne zalaže, sve ja to mogu da razumem. Ali da nam dovodite ovde batinaša, čoveka koji napada žene, koji tuče žene, da nam on valjda bude kontrolor odozgo i da nam on soli pamet šta ćemo mi da radimo i kako ćemo da se ponašamo u ovom visokom domu, to nema nikakvog smisla. I molim vas da mi odgovorite: hoće li ovo biti praksa da navijačku grupu dovodite svakoga dana u Narodnu skupštinu, ili je ovo kraj? Ima li kraja navijanju u Narodnoj skupštini pošto oni ne ćute To ste videli juče, to ste videli jutros. Batinaš je odmah aplaudirao čim se obradovao, čim je čuo da je neko uhapšen. Zato što on tog nekog ne voli. Ne razumete kakvu sramotu pravite, napali ste i uhapsili ste čoveka zbog izazivanja panike. N1 i Nova S nisu izazivali paniku, ali on je izazvao paniku pa došla policija po njega. Pa to je takva sramota u savremenoj Evropi da reči nemam. Samo vas molim, obavestite me dokle će teror navijačke grupe u Narodnoj skupštini da traje - kaže Vučić.

Minut ćutanja za novinara Milana Jovanovića

Poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom novinaru Milanu Jovanoviću.

Studenti prisustvuju sednici

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić je pozdravio članove Studentskog pokreta, koji prisustvuju sednici, i upozorio da je zabranjeno snimanje i fotografisanje u sali Skupštine.

Poslanici nastavljaju rad

Predsednik parlamenta je konstatovao da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika.

Skupština je juče posle celodnevne rasprave usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora.

Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora, a većina izabranih članova i zamenika članova su poslanici Studentske liste, dok poslanici "Srbija pobeđuje" neće učestvuju u radu odbora, jer ne mogu da imaju predsednike ni potpredsednike tih tela.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.