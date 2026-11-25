Uhapšen Dragan J. Vučićević
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je.
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda, koji nisu bili obeleženi.
Za sada se još uvek ne zna ko je uhapsio Dragana J. Vučićevića jer automobil nije bio obeležen.
Kako saznaju iz televizije Informer, on je odveden u policijsku stanicu Voždovac.
Da se radi o nastavku terora nove vlasti govori to da je Dragan J. Vučićević uhapšen zbog navodnog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde, a to sve saznaje režimski portal Nova, navode iz Informera.
- A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što je tukao žene? Izbacite ih napolje. Dakle, što se tiče grupe studenata koja se gore nalazi, oni su tukli žene, to nisu studenti nego batinaši - rekao je u Skupštini lider opozicije Aleksandar Vučić.
(Informer)
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