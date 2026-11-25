LIDER opozicije i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", Aleksandar Vučić, govorio je danas u Narodnoj skupštini, gde je pričao o minutu ćutanja povodom smrti mitropolita bačkog Irineja Bulovića, prisustvu studenata na skupštinskoj galeriji, bombi koja je bačena na kuću direktora kompanije "Pro Tent" u Obrenovcu, ali i hapšenju vlasnika televizije Informer, Dragana Vučićevića.

Foto: ParlamentSrbija

Na početku obraćanja Vučić je rekao da je zaprepašćen tvrdnjama da poslanici nisu želeli da prave neprijatnosti povodom minuta ćutanja za preminulog mitropolita.

- Uz to što sam zaprepašćen činjenicom da vi niste hteli da pravite neprijatnosti povodom minuta ćutanja zbog upokojenja mitropolita bačkog, ili vladike bačkog, Irineja Bulovića. Šokiran sam takvim tvrdnjama. Mi smo, naravno, pristojni ljudi i uvek ćemo takvi i biti. Nećemo da bilo kakva pitanja postavljamo. Svakome za koga mislite da je potrebno da se iskaže minut ćutanja, mi ćemo se tako ponašati - rekao je Vučić.

Potom je prešao na pitanje prisustva studenata na galeriji Narodne skupštine, dovodeći u pitanje njihovu ulogu i način na koji su pozvani.

- Nešto što je mnogo važnije. Jeste opet sami doneli odluku da dovodite navijačku grupu na tribinu ovde, pošto to više nikakvog smisla nema? Narodna skupština služi u sistemu podele vlasti da bude kontrolor izvršne vlasti, ima nekih kočnica i ravnoteža sa jednim delom izvršne vlasti, ali ne vrši punu kontrolu nad drugim delom izvršne vlasti? Ili želite da nam kažete da će navijačka grupa zvana 'Plenum' da kontroliše nas ovde svakoga dana i da će da dobija ekskluzivne pozive od vas, a da niko ne razume zašto, da niko ne zna koji je razlog? Ili mi moramo da se navikavamo na nešto novo u Narodnoj skupštini, što nikada ranije nije bio slučaj? - upitao je Vučić.

Vučić je zatim saopštio da je dobio informacije o navodnim pretnjama i najavio podnošenje krivičnih prijava.

- Želim takođe da vas obavestim, u skladu sa onim o čemu sam govorio juče: mi smo dobili informaciju, i danas ćemo napisati krivične prijave. Dobili smo informaciju da je Vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjeg 'institucija' sprovodi teror u Srbiji.

Govoreći o eksploziji u Obrenovcu, naveo je da je bomba bačena na kuću direktora kompanije "Pro Tent", dok se u njoj nalazila njegova porodica.

- Noćas u 04:37 bačena je bomba na kuću gospodina Vujičića u Obrenovcu, direktora Pro Tenta. Bio je sa suprugom i dvoje dece u tom trenutku u kući.

Osvrnuo se i na hapšenje vlasnika televizije Informer, Dragana Vučićevića, tvrdeći da je uhapšen zbog svog novinarskog rada.

- A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla.

U nastavku obraćanja usledila je rasprava o jednoj osobi koja se nalazila među studentima na galeriji.

- Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što je tukao žene? Izbacite ih napolje.

Vučić je potom izneo optužbe na račun osobe za koju je rekao da nije student, već batinaš, tvrdeći da je učestvovala u napadima na žene i gradonačelnika Niša.

- Dakle, što se tiče grupe studenata koja se gore nalazi, oni su tukli žene, to nisu studenti nego batinaši. Pitao sam vas hoće li ova navijačka grupa svakoga dana da dolazi ovde i da nas maltretira, ili neće. I želim da vam ukažem na činjenicu da se ovde ne nalazi student jedan, ovde se nalazi batinaš. Batinaš koji je tukao žene u Nišu. Batinaš koji je napao i gradonačelnika Niša, batinaš koji je udarao žene na svakom mestu gde je stigao i kako je stigao.

Osvrnuo se i na političke stavove te osobe, uključujući njeno zalaganje za nezavisno Kosovo.

- Na stranu što se on zalaže za nezavisno Kosovo, na stranu što se on zalaže za sve drugo za šta se niko normalan u ovoj državi ne zalaže, sve ja to mogu da razumem. Ali da nam dovodite ovde batinaša, čoveka koji napada žene, koji tuče žene, da nam on valjda bude kontrolor odozgo i da nam soli pamet šta ćemo mi da radimo i kako ćemo da se ponašamo u ovom visokom domu, to nema nikakvog smisla.

Lider opozicije je ponovo zatražio odgovor da li će prisustvo studenata na galeriji postati redovna praksa.

- I molim vas da mi odgovorite: hoće li ovo biti praksa da navijačku grupu dovodite svakoga dana u Narodnu skupštinu, ili je ovo kraj? Ima li kraja navijanju u Narodnoj skupštini pošto oni ne ćute? To ste videli juče, to ste videli jutros.

Vučić je zatim prokomentarisao reakciju jedne osobe na vest o hapšenju, kao i postupanje policije prema Draganu Vučićeviću.

- Batinaš je odmah aplaudirao čim se obradovao, čim je čuo da je neko uhapšen. Zato što on tog nekog ne voli. Ne razumete kakvu sramotu pravite, napali ste i uhapsili ste čoveka zbog izazivanja panike. N1 i Nova S nisu izazivali paniku, ali on je izazvao paniku pa došla policija po njega. Pa to je takva sramota u savremenoj Evropi da reči nemam.

Na kraju je ponovio pitanje o prisustvu studenata na galeriji i poručio:

- Samo vas molim, obavestite me dokle će teror navijačke grupe u Narodnoj skupštini da traje - rekao je Vučić.

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