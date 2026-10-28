ZBOG NEMIRA ZAOBILAZE METROPOLE: Protesti širom Evrope menjaju planove srpskih turista

UMESTO čaše belog vina uz pogled na Ajfelov toranj, želje kraj rimske Fontane di Trevi ili vožnje čuvenim lisabonskim tramvajem, turisti iz Srbije sve češće biraju drugačije evropske razglednice.

Foto: Goran Čvorović

Nemirne ulice, protesti i strah od mogućih blokada menjaju planove putnika, pa se umesto Pariza i Barselone sve više razmatraju mirnije destinacije. Oni koji su aranžmane već uplatili, a sada žele da odustanu od putovanja, mogu da traže povraćaj novca, ali pod uslovima koji zavise od vremena otkazivanja i pravila agencije.

U poslednjih devet meseci primetan je pad broja turista iz Srbije koji su putovali u Evropu za oko deset odsto. Razlog za ovakav rezultat leži u povećanju cena smeštaja i turističkih taksi, ali su i nasilje na ulicama Evrope, naročito od kada su počeli protesti u Francuskoj, doprineli tome. Prema rečima predsednika Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandra Seničića, zasada nema ugroženih turista iz Srbije na problematičnim destinacijama.

- Savet putnicima je da se ne priključuju protestima i da uz sebe imaju kontakt ambasade, odnosno konzularnog predstavništva zemlje u kojoj borave - kaže Seničić. - Ovim institucijama turisti treba da se obrate u ekstremnim situacijama oko evakuacije ili pomoći pri izlasku iz zemlje.

Alternativna rešenja KOLIKO će novca biti vraćeno umnogome zavisi od avio-kompanija i hotelijera. Kako objašnjava Seničić, ako nije proglašena vanredna situacija u zemlji, i hotelijer ne želi da vrati novac, onda agencija ne može da vrati pun iznos. Zato je savet da se pre otkazivanja razgovara sa agencijom o alternativnim rešenjima, kao što je prebacivanje avionske karte za neku drugu destinaciju.

Kako kaže direktor JUTA, kada mediji izveštavaju da je saobraćaj blokiran na nekoj od destinacija, interesovanje putnika za nju opadne. Ipak, to ne znači da destinacije ne žive ili da aerodromi nisu operativni. Primer je Francuska, u kojoj se nemiri dešavaju u obodnim delovima Pariza.

- Hotelijeri u Francuskoj su snizili cene, pa je ponuda za novembar povoljnija nego pre. Sniženja smeštaja i avio-karata su prva mera kako bi se povećalo interesovanje turista. Trenutno u problematične evropske gradove putuju oni koji odlaze poslom ili oni koji ne mogu da odlože putovanje, pa se prilagođavaju situaciji - kaže Seničić.

Prema njegovim rečima, ima mnogo gradova u Evropi koji mogu biti alternativa. Tako je Milano veoma zanimljiv srpskim turistima u ovom periodu godine. Istanbul, Solun, Temišvar, Budimpešta i Beč česti su izbor. Barselona se trenutno izbegava, ali i dalje se putuje u Valensiju i Malagu.

- Putnici otkazuju kada se ne osećaju sigurno i oni imaju to pravo, samo je pitanje pod kojim uslovima. U opštim uslovima putovanja jasno je precizirano u kolikim procentima se vraća novac u zavisnosti od toga koliko je otkazivanje bliže ili dalje datumu polaska - podseća Seničić.