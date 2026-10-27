AKO NE BUDE NOVIH POREZA: EK razmatra da prihode od globalnog poreskog sporazuma uvrsti u budžet EU

EVROPSKA komisija razmatra mogućnost da prihode od globalnog poreskog sporazuma koji se odnosi na multinacionalne kompanije iskoristi za finansiranje narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije, izjavila su danas četvorica diplomata iz EU koji su upućeni u ovaj proces.

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Diplomate su za briselski portal Politiko rekle da bi ova ideja mogla da olakša postizanje dogovora o novim porezima na nivou cele EU, koji su poznati kao "sopstvena sredstva", što se pokazalo kao jedna od glavnih prepreka u tekućim pregovorima o budžetu.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pozvao je države članice da odobre uvođenje novih poreza kako bi se smanjili nacionalni doprinosi budžetu Unije, koji prema najnovijem predlogu s početka ovog meseca iznosi 1,82 biliona evra.

Košta, koji posreduje u pregovorima o budžetu, vrši pritisak na lidere da postignu dogovor do kraja godine, pre nego što izbori u Poljskoj, Francuskoj i Italiji zaprete da ugroze pregovarački proces.

Ipak, nakon više od godinu dana natezanja, vlade zemalja EU i dalje su podeljene oko pet predloženih novih poreza, za koje Evropska komisija procenjuje da bi doneli prihod od 65 milijardi evra godišnje.

Među opcijama koje su na stolu, porez na korporacije poznat kao CORE, koji predviđa naplatu paušalnog iznosa kompanijama čiji prihodi premašuju 100 miliona evra, pokazao se kao najnepopularnije rešenje, a u Nemačkoj je izazivao posebno snažan otpor.

Prema poreskom sporazumu OECD-a iz 2021. godine, zemlje EU su u obavezi da uvedu minimalnu stopu poreza na dobit od 15 odsto za velike multinacionalne kompanije čiji godišnji promet premašuje 750 miliona evra.

Sjedinjene Američke Države su, uz dosta polemike, osigurale da budu izuzete od ovih pravila, budući da su uvele nacionalni poreski sistem koji je ocenjen kao ekvivalentan okviru OECD-a.

Krajnji cilj je sprečavanje zemalja da se nadmeću u nuđenju sve nižih stopa poreza na dobit preduzeća kako bi privukle velike multinacionalne kompanije.

Košta će ispitati stavove vlada pre nego što predloži nove budžetske cifre i poreze na nivou EU, uoči samita lidera koji će se održati 26. i 27. novembra.

(Tanjug)

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