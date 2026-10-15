Ekonomija

ISTRAŽIVANJA POKAZALA: U Italiji 5,4 miliona ljudi živi u apsolutnom siromaštvu

V.N.

15. 10. 2026. u 11:57

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OKO 5,4 miliona ljudi, odnosno 9,3 odsto stanovništva Italije, živelo je u apsolutnom siromaštvu prošle godine, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je danas italijanski Zavod za statistiku Istat.

ИСТРАЖИВАЊА ПОКАЗАЛА: У Италији 5,4 милиона људи живи у апсолутном сиромаштву

V.K.

Prema procenama tog zavoda, u apsolutnom siromaštvu živi oko 2,1 milion domaćinstava, prenela je Ansa. Stopa apsolutnog siromaštva među domaćinstvima iznosila je osam odsto, u poređenju sa 8,4 odsto u 2024. godini, dok je među pojedincima pala sa 9,8 na 9,3 odsto.

Stopa apsolutnog siromaštva među domaćinstvima koja čine isključivo italijanski državljani iznosila je 5,9 odsto.

Nasuprot tome, stopa je dostigla 26,7 odsto u domaćinstvima u kojima živi najmanje jedan strani državljanin, dok je među domaćinstvima koja čine isključivo strani državljani iznosila 29,4 odsto.

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