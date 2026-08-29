PANIKA TRESE EVROPU: Zima se bliži, skladišta gasa prazna

ZALIHE gasa u Evropskoj uniji krajem avgusta bile su popunjene oko 63 odsto, što je znatno ispod prosečnih 80 odsto za ovo doba godine i među najnižim nivoima zabeleženim krajem avgusta, izjavili su stručnjaci, piše Gardijan.

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Pri sadašnjoj stopi ubrizgavanja gasa u skladišta, EU bi u zimsku sezonu mogla da uđe sa zalihama oko petinu ispod petogodišnjeg proseka i na najnižem nivou od 2013. godine, rekao je analitičar i profesor Greg Molnar.

- Niski nivoi skladištenja prirodno povećavaju rizik od povećane zimske volatilnosti cena - rekao je Molnar i rekao da bi hladni periodi ili slabiji vetrovi mogli dodatno da povećaju potrošnju gasa tokom zime.

Posebno je izložena Velika Britanija, jedan od najvećih evropskih potrošača gasa, koja raspolaže relativno malim domaćim kapacitetima za skladištenje i oslanja se na uvoz gasa cevovodima iz Evrope ili tankerima iz SAD i sa Bliskog istoka.

Izvršni direktor kompanije Centrica Kris O'Ši rekao je da Velika Britanija "skoro nema gasa u skladištima" za predstojeću zimu.

Na stanje zaliha uticali su hladan završetak prošle zime i veća proizvodnja električne energije iz gasa tokom ovogodišnjih toplotnih talasa u Evropi.

Dodatni pritisak izazvali su poremećaji u izvozu nafte i gasa iz regiona Zaliva nakon rata SAD i Izraela protiv Irana.

Cene gasa na evropskom tržištu poslednjih nedelja naglo su porasle, a referentna cena dostigla je više od 68 evra po megavat-satu, što je više nego dvostruko u odnosu na početak godine.

Iako se ne očekuje da će Evropa ove zime fizički ostati bez gasa, trgovci očekuju više cene.

Prema analitičarima Goldman Saksa, bez obnavljanja izvoza gasa sa Bliskog istoka, referentna cena u Evropi mogla bi da pređe 100 evra po megavat-satu kako bi privukla dovoljne količine gasa za zimsku potražnju.

Oni navode da je zabrinutost posebno izražena u zapadnoj Evropi.

U Nemačkoj, koja ima najveći kapacitet za skladištenje gasa u Evropi, skladišta su oko 50 odsto popunjena, dok su u Belgiji i Holandiji popunjena 51, odnosno 45 odsto. Italija i Poljska uspele su da popune svoje zalihe iznad 80 odsto.

Velika Britanija bi u narednim godinama mogla dodatno da zavisi od globalnog uvoza gasa zbog pada domaće proizvodnje u Severnom moru.

(Alo)