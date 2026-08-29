EVROPA SE SUOČAVA SA NEZAPAMĆENOM ENERGETSKOM KRIZOM: Zalihe gasa pale na najniži nivo u poslednjih 13 godina

ZALIHE gasa u Evropskoj uniji krajem avgusta bile su popunjene oko 63 odsto, što je znatno ispod prosečnih 80 odsto za ovo doba godine i među najnižim nivoima zabeleženim krajem avgusta, izjavili su stručnjaci, piše Gardijan.

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Pri sadašnjoj stopi ubrizgavanja gasa u skladišta, EU bi u zimsku sezonu mogla da uđe sa zalihama oko petinu ispod petogodišnjeg proseka i na najnižem nivou od 2013. godine, rekao je analitičar i profesor Greg Molnar.

"Niski nivoi skladištenja prirodno povećavaju rizik od povećane zimske volatilnosti cena", rekao je Molnar i rekao da bi hladni periodi ili slabiji vetrovi mogli dodatno da povećaju potrošnju gasa tokom zime.

Posebno je izložena Velika Britanija

Posebno je izložena Velika Britanija, jedan od najvećih evropskih potrošača gasa, koja raspolaže relativno malim domaćim kapacitetima za skladištenje i oslanja se na uvoz gasa cevovodima iz Evrope ili tankerima iz SAD i sa Bliskog istoka.

Izvršni direktor kompanije Centrica Kris O'Ši rekao je da Velika Britanija "skoro nema gasa u skladištima" za predstojeću zimu.

Na stanje zaliha uticali su hladan završetak prošle zime i veća proizvodnja električne energije iz gasa tokom ovogodišnjih toplotnih talasa u Evropi.