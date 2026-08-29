NAKNADA ZA NEZAPOSLENE, A SPOSOBNI ZA RAD: U Nemačkoj čak 3.754.000 ljudi prima novac od države, a mogu da rade

PREMA podacima Savezne agencije za zapošljavanje Nemačke (BA), 1.133.000 ljudi primilo je naknadu za nezaposlene u avgustu 2026. godine, što je 109.000 više nego godinu dana ranije.

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Broj ljudi koji imaju pravo na osnovno socijalno osiguranje, a koji su sposobni za rad, u avgustu je procenjen na 3.754.000, navela je Savezna agencija za zapošljavanje.

U odnosu na avgust 2025. godine, to predstavlja smanjenje od 116.000 ljudi. Pomoć je bila potrebna za 6,9 odsto radno sposobnog stanovništva koje živi u Nemačkoj.

Broj nezaposlenih veći od 3 miliona

Tokom letnje pauze, broj nezaposlenih u avgustu 2026. godine porastao je za 54.000, na ukupno 3.061.000.

Sezonski prilagođeno, to je 4.000 više nego prethodnog meseca. Stopa nezaposlenosti porasla je za 0,1 procentni poen, na 6,5 odsto.

U odnosu na avgust prošle godine, broj nezaposlenih veći je za 36.000, dok je stopa nezaposlenosti porasla za 0,1 procentni poen.

Stopa nezaposlenosti koju utvrđuje Zavod za statistiku prema konceptu zaposlenosti Međunarodne organizacije rada (ILO) u julu je iznosila 4,2 odsto.

Pored nezaposlenosti, podžaposlenost uzima u obzir i mere politike tržišta rada, kao i kratkotrajnu nesposobnost za rad, pa daje potpuniju sliku stanja na tržištu rada.

Sezonski prilagođeno, podžaposlenost je u avgustu smanjena za 3.000 u odnosu na prethodni mesec. Sa ukupno 3.674.000 ljudi, ipak je bila za 33.000 veća nego godinu dana ranije.

- Čak je i u avgustu bilo malo dinamike na tržištu rada izvan uobičajenih sezonskih obrazaca. To znači da se nastavlja uzdržan razvoj koji beležimo tokom proteklih nekoliko meseci - izjavila je izvršna direktorka Savezne agencije za zapošljavanje (BA) Andrea Nahles na mesečnoj konferenciji za novinare u Nirnbergu.

Rad sa skraćenim radnim vremenom - Kurzarbeit

Pre uvođenja skraćenog radnog vremena (Kurzarbeit), kompanije moraju da prijave očekivani gubitak posla.

Prema trenutno dostupnim podacima, od 1. do 24. avgusta najavljeno je uvođenje skraćenog radnog vremena iz ekonomskih razloga za 14.000 ljudi.

Aktuelni podaci o stvarnom korišćenju ove mere dostupni su do juna 2026. godine.

Prema preliminarnim procenama, naknada za skraćeno radno vreme iz ekonomskih razloga u tom mesecu isplaćena je za 140.000 zaposlenih.

To je 8.000 više nego prethodnog meseca, ali oko 55.000 manje nego godinu dana ranije.

Smanjen broj zaposlenih

Prema podacima Zavoda za statistiku, broj zaposlenih prema domaćem konceptu u julu 2026. godine, sezonski prilagođeno, smanjen je za 14.000 u odnosu na prethodni mesec.

Sa 45,66 miliona ljudi, to je 226.000 manje nego godinu dana ranije.

Prema procenama Savezne agencije za zapošljavanje, broj zaposlenih koji podležu obaveznom socijalnom osiguranju porastao je za 1.000 od maja do juna 2026. godine, sezonski prilagođeno.

U odnosu na prethodnu godinu, njihov broj je manji za 73.000 i iznosi 34,81 milion zaposlenih.

U junu 2026. godine 7,62 miliona ljudi imalo je slabo plaćen posao, što je 56.000 manje nego u istom mesecu prethodne godine.

Od toga je 4,08 miliona ljudi bilo zaposleno isključivo na takvim poslovima, dok je 3,53 miliona radilo sa nepunim radnim vremenom na slabo plaćenim poslovima.

Potražnja za radnom snagom

Potražnja za radnom snagom i dalje je slaba.

U avgustu je u evidenciji Savezne agencije za zapošljavanje bilo 656.000 slobodnih radnih mesta, što je 25.000 više nego godinu dana ranije.

Indeks poslova BA (BA-X) – pokazatelj potražnje za radnom snagom u Nemačkoj, koji osim broja registrovanih radnih mesta uzima u obzir i priliv novih ponuda – u avgustu 2026. godine ostao je nepromenjen na 103 boda.

U poređenju sa istim mesecom prošle godine, BA-X je viši za četiri boda.

Stanje na tržištu stručnog osposobljavanja i obrazovanja

Od oktobra 2025. godine agencijama za zapošljavanje i zavodima za zapošljavanje prijavilo se 433.000 kandidata za stručno osposobljavanje, što je 4.000 više nego u istom periodu prošle godine.

Do avgusta je 156.000 kandidata prijavilo da je njihova potraga za mestom za obuku bila uspešna, što je 11.000 manje nego godinu dana ranije.

Kako je navela Agencija, 102.000 kandidata još uvek nije pronašlo mesto za obuku niti alternativu.

Statistika pokazuje da je ukupno bilo registrovano 451.000 mesta za stručno osposobljavanje. To je 32.000 manje nego u avgustu 2025. godine.

Još uvek je nepopunjeno 116.000 mesta za obuku.

Tržište stručnog osposobljavanja nastaviće da se menja do kraja izveštajne godine, 30. septembra. Očekuje se da će se posebno značajno smanjiti broj nepopunjenih mesta za osposobljavanje, kao i broj kandidata koji još nisu pronašli odgovarajuće mesto.

Najvažnije brojke

Broj nezaposlenih u avgustu: +54.000, na ukupno 3.061.000

Broj nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu: +36.000

Stopa nezaposlenosti u odnosu na prethodni mesec: +0,1 procentni poen, na 6,5 odsto.

(Fenix Magazin)