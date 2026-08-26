POSAO PUN ODRICANJA: Zarađuju i do 48.000 evra godišnje, ali evo kako stvarno izgleda život kamiondžije

GODIŠNjA zarada vozača kamiona može da dostigne između 40.000 i 48.000 evra, ali iza cifre koja mnogima zvuči primamljivo krije se posao pun odricanja. Višesatne smene, spavanje i pripremanje hrane u kabini, stroga pravila odmora, bezbednosni rizici i duga odvojenost od porodice deo su svakodnevice profesionalnih vozača.

Foto: Jaroslav Frank / Panthermedia / Profimedia

Posao vozača kamiona godinama prati čitav niz predrasuda, ali svakodnevica ljudi koji hiljade kilometara prelaze evropskim putevima znatno je složenija. Dobra zarada jeste jedan od razloga zbog kojih se mnogi odlučuju za ovaj posao, ali novac dolazi uz cenu koju nije svako spreman da plati.

Kamion težak oko 40 tona i dug i do 18,5 metara za profesionalnog vozača nije samo prevozno sredstvo. Kabina tokom radne nedelje, a kod nekih vozača i znatno duže, praktično postaje drugi dom.

Dan ne određuje sat, već tahograf

Rad profesionalnih vozača strogo je regulisan. Njihov raspored zavisi od tahografa, zakonski dozvoljenog vremena vožnje i obaveznih pauza.

Radni dan može da traje 13 sati, dok određeni dani mogu zakonski da budu produženi na 15 sati. Aktivna vožnja uglavnom traje do devet sati dnevno, uz mogućnost da dva dana bude produžena na deset sati.

Vozač nakon najviše četiri i po sata neprekidne vožnje mora da napravi pauzu od najmanje 45 minuta.

Zbog toga je svaki radni dan svojevrsna računica. Potrebno je uskladiti zakonske obaveze, rokove za isporuku, gužve, kontrole, stanje na putevima i pronalaženje odgovarajućeg parkinga.

Upravo zato iskustvo drugih vozača ima veliku vrednost. Informacije o gužvama, policijskim kontrolama, bezbednim mestima za odmor i stanju na putevima neprestano se razmenjuju među kolegama.

Nekoliko kvadrata postaje kuhinja, spavaća soba i dnevni boravak

Život tokom radne nedelje praktično je smešten u nekoliko kvadrata kamionske kabine.

Hrana se često priprema unapred za nekoliko dana, a frižider, aparat za kafu, džezva, tiganj i šerpa postaju standardna oprema. Doručak, kafa i osnovna higijena neretko se obavljaju pored kamiona, naročito kada vozač ne uspe da pronađe parking sa odgovarajućim sanitarnim uslovima.

Organizacija je zato jedan od najvažnijih delova posla. Svaki propust može da znači izgubljeno vreme, probijanje dozvoljenog vremena vožnje ili problem sa pronalaženjem mesta za noćenje.

Najteže pada odvojenost od porodice

Fizički napor i dugi radni dani nisu jedini problem. Za mnoge vozače najteža strana ovog posla jeste vreme provedeno daleko od porodice.

Dani, a kod pojedinih vozača i nedelje na putu, znače propušteno vreme sa partnerima i decom. Pametni telefoni i video-pozivi danas olakšavaju komunikaciju, ali ne mogu da zamene fizičko prisustvo.

Upravo zbog toga mnogi razmišljaju o napuštanju posla, ali dobra zarada, finansijske obaveze i specifična sloboda koju donosi život na putu često ih zadržavaju za volanom.

Krađe i napadi još jedna opasnost

Bezbednost predstavlja poseban problem.

Vozači međusobno razmenjuju informacije o parking mestima koja treba izbegavati i područjima u kojima postoji povećan rizik od krađe. Teret koji prevoze uglavnom je osiguran, ali mnogo ozbiljniji problem nastaje kada je ugrožena bezbednost samog vozača.

Među rizicima su provale u kamione i pljačke tokom odmora, a pojedini vozači imali su iskustva i sa ubacivanjem gasa u kabinu dok spavaju.

Zbog toga izbor mesta za odmor nije samo pitanje komfora već i lične bezbednosti.

Zarada do 48.000 evra godišnje

Uprkos svim teškoćama, finansijska strana ovog posla može da bude veoma privlačna.

Zarada zavisi od države, kompanije, vrste transporta, iskustva vozača, poznavanja jezika i dogovora sa poslodavcem.

Okvirna godišnja zarada može da se kreće između 40.000 i 48.000 evra, odnosno prosečno između oko 3.300 i 4.000 evra mesečno kada se godišnji iznos podeli na 12 meseci.

(24sedam)