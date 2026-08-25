RUSIJA PRETEKLA EVROPU: Četvrto mesto na globalnoj rang listi pariteta kupovne moći

BDP Rusije na osnovu PKM projektovan je na oko 7,34 biliona dolara u međunarodnim dolarima, iza Kine (43,49 biliona dolara), Sjedinjenih Država (31,82 biliona dolara) i Indije (19,14 biliona dolara)

Ivan Tykhyi / Panthermedia / Profimedia

Rusija je postala četvrta najveća ekonomija na svetu prema paritetu kupovne moći (PKM), prema procenama iz 2026. godine zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda.

BDP Rusije na osnovu PKM projektovan je na oko 7,34 biliona dolara u međunarodnim dolarima, iza Kine (43,49 biliona dolara), Sjedinjenih Država (31,82 biliona dolara) i Indije (19,14 biliona dolara). Japan i Nemačka su rangirane na petom i šestom mestu sa 6,92 biliona i 6,32 biliona dolara.

PKM upoređuje veličinu ekonomija uzimajući u obzir razlike u cenama i količini robe i usluga koje se mogu kupiti na domaćem tržištu, umesto da se koriste samo devizni kursevi, objašnjava "Sputnjik".

Zamenik premijera Aleksandar Novak je ranije izjavio da je ruska ekonomija sve više orijentisana na domaću potražnju, pri čemu je doprinos neto izvoza ekonomskom rastu značajno opao u poslednjih pet.

(RT Balkan)