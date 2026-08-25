Konačno lepe vesti za Partizan: Ovo su svi grobari želeli da čuju!
Bek Partizana, Mario Jurčević, nakon višemesečne pauze zbog povrede ponovo je počeo sa treninzima.
Kako saznaje Meridian sport, sa individualnim treninzima posle višemesečne pauze počeo je jedan od lidera tima – Mario Jurčević.
Iskusni slovenački bek koji je tokom čitavog proleća vredno radio na oporavku, još je daleko od timskih treninga, ali uz pomoć kondicionog trenera ponovo radi odvojeno od ekipe u Zemunelu.
Preporučujemo
PROSLAVLjENI REPREZENTATIVAC OTKRIO: "Čeka nas učešće na jakom turniru"!
25. 08. 2026. u 15:24
Partizan prodaje Ognjena Ugrešića za osam miliona evra
25. 08. 2026. u 14:58 >> 14:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea
Bode glimt večeras na dočekuje NEC u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona (21.00), sa ogromnom prednošću od 3:1 iz prvog susreta. Norvežani su ponovo potvrdili da su izuzetno opasni na evropskoj sceni, dok gostima preostaje da pokušaju da naprave veliki preokret na zloglasnom "Aspmira stadionu".
25. 08. 2026. u 07:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)