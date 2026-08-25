Fudbal

Konačno lepe vesti za Partizan: Ovo su svi grobari želeli da čuju!

Filip Milošević

25. 08. 2026. u 19:57

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Bek Partizana, Mario Jurčević, nakon višemesečne pauze zbog povrede ponovo je počeo sa treninzima.

Коначно лепе вести за Партизан: Ово су сви гробари желели да чују!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako saznaje Meridian sport, sa individualnim treninzima posle višemesečne pauze počeo je jedan od lidera tima – Mario Jurčević.

Iskusni slovenački bek koji je tokom čitavog proleća vredno radio na oporavku, još je daleko od timskih treninga, ali uz pomoć kondicionog trenera ponovo radi odvojeno od ekipe u Zemunelu.

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