STAVKA "GREJANJE-INSTALISANA SNAGA" Zašto vam Infostan naplaćuje grejanje i kada su vam radijatori hladni?

AKO ste ovih meseci pogledali račun za Infostan, možda ste primetili stavku "grejanje - instalisana snaga". Mnogi građani je automatski povezuju sa količinom grejanja koju su potrošili, ali to nije isto.

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Još veća zabuna nastaje zato što se na računu kod korisnika koji se obračunavaju prema potrošnji pojavljuju različite stavke za grejanje.

Šta znači "instalisana snaga" na Infostanu i zašto je plaćate i kada nema grejanja

Ako ste ovog leta otvorili račun za Infostan i ugledali stavku "grejanje - instalisana snaga", možda ste se zapitali zbog čega uopšte plaćate grejanje kada radijatori ne rade. Odgovor nije u tome koliko ste toplote tog meseca potrošili. Upravo tu nastaje najveća zabuna.

"Instalisana snaga" nije isto što i potrošnja toplotne energije. Reč je o delu obračuna koji se odnosi na fiksni deo troška sistema grejanja, dok se utrošena toplotna energija obračunava posebno kod korisnika koji imaju obračun prema potrošnji.

Zašto se onda stavka pojavljuje tokom leta?

Ovo je posebno važno za Beograđane jer se način obračuna upravo vidi na računima za 2026. godinu. JKP "Beogradske elektrane" objavile su da će se u van-grejnom periodu, od juna do oktobra 2026. godine, na računima objedinjene naplate iskazivati naknada "grejanje - instalisana snaga".

Kada počne isporuka toplotne energije, na računu će se pojaviti i druga stavka - "grejanje - energija". Na računu za novembar 2026. ta stavka će, prema objašnjenju "Beogradskih elektrana", iskazivati utrošenu odnosno raspodeljenu energiju za oktobar.

Dakle, ako leti vidite "grejanje - instalisana snaga", to ne znači da vam je toplana tog meseca isporučila toplotu kao usred januara. To su dve različite stvari.

Najjednostavnije objašnjenje

Zamislite račun za grejanje kao da ima dva dela.

Prvi deo - instalisana snaga, to je fiksni deo obračuna. Drugi deo - utrošena energija, to je deo koji je povezan sa količinom toplotne energije koja je obračunata kao potrošena."Beogradske elektrane" upravo tako objašnjavaju obračun za korisnike koji imaju ugrađene merače: račun sadrži fiksni deo, instalisanu snagu, i varijabilni deo, odnosno utrošenu energiju.

Zato nije pravilno kada neko pogleda stavku "instalisana snaga" i kaže: "Ovoliko sam potrošio grejanja". Ne. Ta stavka ne govori koliko ste kilovat-sati toplote potrošili u tom mesecu.

A šta je onda "instalisana snaga"

Najjednostavnije rečeno, to je podatak o kapacitetu sistema grejanja koji je instaliran za vaš prostor, odnosno delu sistema na osnovu kojeg se određuje fiksni deo naknade.

Na računu se zato ne pojavljuje kao mera vaše trenutne potrošnje. Možete, recimo, tokom jednog meseca maksimalno štedeti energiju i smanjivati grejanje, ali time automatski ne nestaje fiksni deo obračuna. To je suština cele priče.

Zašto građanima sve ovo deluje nelogično?

Zato što su navikli da "potrošnja" znači ono što su stvarno koristili. Kod struje je mnogo lakše povezati račun sa potrošenim kilovat-satima.Kod daljinskog grejanja obračun može da bude drugačiji.

Kod korisnika koji imaju merače za isporučenu toplotnu energiju, "Beogradske elektrane" razlikuju fiksni deo i varijabilni deo. Kod domaćinstava koja nemaju ugrađene merače, toplotna energija se, prema informacijama "Beogradskih elektrana", naplaćuje paušalno prema zagrevanoj površini stambenog prostora.Zato ni dva stana u Beogradu ne moraju nužno imati identičan način obračuna.

Šta će se dogoditi kada počne grejna sezona?

Tu će račun postati zanimljiviji. Tokom letnjih meseci 2026. godine korisnici koji su u ovom sistemu na računu vide „grejanje – instalisana snaga“. Kada počne isporuka toplotne energije, pojavljuje se i "grejanje - energija".

Drugim rečima, građanin će moći da vidi razliku između: onoga što predstavlja fiksni deo obračuna i onoga što se odnosi na utrošenu odnosno raspodeljenu toplotnu energiju.

"Beogradske elektrane" su pritom upozorile da će kod korisnika koji su prešli na obračun prema potrošnji mesečna zaduženja u van-grejnom periodu biti niža, dok će u grejnom periodu biti viša nego kod ranijeg, ravnomernijeg obračuna prema zagrevanoj površini.

To znači da manji letnji račun ne mora da znači da će i zimski račun biti isti.Šta treba da pogledate na svom računu? Ako želite da razumete šta vam se naplaćuje, nemojte gledati samo konačan iznos Infostana. Pogledajte naziv stavke. Ako piše "grejanje - instalisana snaga" to je fiksni deo obračuna. Ako se pojavi "grejanje - energija", to je druga komponenta, povezana sa utrošenom odnosno raspodeljenom toplotnom energijom.

A, zatim proverite da li se vaš objekat nalazi u sistemu obračuna prema potrošnji ili se grejanje obračunava prema zagrevanoj površini. To je mnogo važnije od prostog pitanja "koliko plaćam grejanje ovog meseca".

Zašto se račun menja kroz godinu?

Kod obračuna prema potrošnji građanima može izgledati čudno što je račun leti drugačiji nego zimi. Ali upravo je to posledica razdvajanja fiksnog i varijabilnog dela. "Beogradske elektrane" navode da je kod objekata uvedenih u obračun prema utrošku moguće očekivati niža mesečna zaduženja u van-grejnom periodu, a viša tokom grejne sezone, upravo zato što se tada obračunava i utrošena toplotna energija.

Zato građani ne bi trebalo da porede samo jedan letnji i jedan zimski račun i zaključuju da je sistem poskupeo ili pojeftinio. Za realnu sliku treba posmatrati ukupan trošak grejanja kroz godinu.

I najvažnije - ne važi isto pravilo za svaki stan. Domaćinstva bez merača plaćaju toplotnu energiju paušalno prema zagrevanoj površini, dok domaćinstva koja imaju ugrađene merače plaćaju prema izmerenoj količini toplotne energije, uz fiksni i varijabilni deo.

(Kamatica)