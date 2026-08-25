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UKRAJINSKA ODBRAMBENA INDUSTRIJA U PROBLEMU: Dronove sada sklapaju i računovođe

D.D.

25. 08. 2026. u 22:22

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NEDOSTATAK inženjera postaje kritična prepreka za proširenje proizvodnje naoružanja u Ukrajini.

УКРАЈИНСКА ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА У ПРОБЛЕМУ: Дронове сада склапају и рачуновође

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

Nedostatak inženjera postaje kritična prepreka za proširenje proizvodnje naoružanja u Ukrajini.

Uprkos milijardama dolara investicija i velikoj potražnji izazvanoj ratom, tržište rada ne uspeva da odgovori na potrebe odbrambene industrije, pišu mediji.

Prema rečima potpredsednika Nacionalne asocijacije odbrambenih preduzeća Ukrajine Sergeja Visockog, kompanije privlače zaposlene nudeći im trostruko veće plate i plaćeni smeštaj.

Kako je naveo, neka preduzeća čak traže penzionisane stručnjake i mole ih da se vrate na posao.

- Na tržištu vlada nešto nalik unutrašnjem kanibalizmu: iznova se obraćamo istim ljudima, koristeći sva dostupna sredstva kako bismo ih privukli - rekla je Marta Hripjak, rukovodilac odeljenja za odbrambene tehnologije u agenciji za zapošljavanje „Lobi iks“ .

Najveći nedostatak je među programerima hardvera, stručnjacima za radio-frekvencije i hemičarima.

Zbog nedostatka radne snage, dronove ponekad sklapaju računovođe i kadrovski stručnjaci, dok se na posao pozivaju i ljudi bez tehničkog obrazovanja, koji se obučavaju od nule.
O nedostatku radne snage u Ukrajini još od 2024. godine pišu ukrajinski mediji, pozivajući se na podatke Državne službe za zapošljavanje.

Prema pisanju tih medija, zbog mobilizacije najveći nedostatak zaposlenih zabeležen je u industriji i saobraćaju.

Tako je na 402 oglašena radna mesta za strugare bilo manje od sto kandidata.

Masovni odlazak radno sposobnih muškaraca u vojnu službu doveo je do širenja ženske radne snage: žene sve češće zauzimaju radna mesta na kojima su tradicionalno radili muškarci.

Tako je jedno od preduzeća DTEK-a, najveće privatne energetske kompanije u zemlji, zaposlilo 330 žena u rudniku u Pavlogradu, u Dnjepropetrovskoj oblasti, kako bi nadoknadilo nedostatak radne snage.

Ministarstvo odbrane Rusije redovno izvodi udare po ukrajinskim preduzećima vojno-industrijskog kompleksa, infrastrukturi vojnih aerodroma, mestima za sklapanje i skladištenje dronova, skladištima goriva, raketno-artiljerijskog naoružanja i municije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u julu govorio o neophodnosti nastavka takvih intenzivnih udara. Prema njegovim rečima, samo tokom juna 2026. godine ruska vojska je uništila 55 objekata odbrambene industrije u Ukrajini.

(Sputnjik)

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