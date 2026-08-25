Ekonomija

DOLAR SLABI: Zlato blizu tromesečnog maksimuma

Novosti online

25. 08. 2026. u 17:00

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CENA zlata se danas zadržala blizu tromesečnog maksimuma, podržana slabljenjem američkog dolara i planovima američkog Ministarstva finansija za otkup državnih obveznica.

ДОЛАР СЛАБИ: Злато близу тромесечног максимума

Foto: Volodymyr Tverdokhlib / Alamy / Profimedia

Spot cena zlata pala je za 0,4 odsto na oko 4.634 dolara za uncu, ali je ostala blizu maksimalnih vrednosti, dok su fjučersi na zlato oslabili 0,1 odsto, na oko 4.692 dolara, prenosi Si-En-Bi-Si.

Cena zlata je od početka avgusta porasla za više od 15 odsto. Slabiji dolar povećava privlačnost zlata za investitore koji koriste druge valute, jer metal postaje jeftiniji u njihovoj valuti.

(Tanjug)

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