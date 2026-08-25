Prošle godine napravila najveću tenisku senzaciju, sada je u velikom problemu pred JU ES Open

Da li će zbog povrede preskočiti Njujork?

Foto: Printskrin/Instagram/loisboisson

Francuska teniserka Lois Boason (236. na WTA listi), koja je prošle godine očarala svet senzacionalnim plasmanom u polufinale Rolan Garosa, suočava se sa novim problemima.

Boason je bila primorana da preda meč prvog kola na WTA 125 turniru u Filadelfiji zbog povrede levog skočnog zgloba.

Nakon što je prvi set izgubila rezultatom 6:1 od Amerikanke Kapusin Žofre (847. na svetu), Boason je odlučila da "baci peškir". Iako su navijači bili optimistični nakon njenih solidnih izdanja u Sinsinatiju, gde je savladala Ešlin Kruger i Belindu Benčić pre poraza od sunarodnice Dijan Pari, povreda je ponovo zaustavila njen uspon.

Agent mlade teniske zvezde iz Dižona, Žonatan Danijer de Veži, potvrdio je da je reč o lakšem uganuću.

- Lois se povukla iz predostrožnosti kako ne bi ugrozila nastup na predstojećem US Openu. Detaljni lekarski pregledi u narednim satima odrediće tačnu težinu povrede - izjavio je on.

Dvadesetrogodišnja Francuskinja je jedna od četiri igračice iz svoje zemlje koje imaju direktan plasman u glavni žreb US Opena, uz Dijan Pari, Elsu Žakemo i Leoliju Žanžan.

Podsećamo, Boason je prošle godine napravila jedan od najvećih podviga u istoriji tenisa kada je kao 361. igračica planete stigla do polufinala Rolan Garosa, postavši glavna tema svetskih medija.

Iako je na prošlogodišnjem US Openu eliminisana u prvom kolu, ove godine se od nje očekivao iskorak. Eventualno povlačenje sa turnira u Njujorku bilo bi ogroman udarac za francuski tim, ali i za sam turnir, koji bi ostao bez jedne od najuzbudljivijih igračica današnjice.