DRŽAVA STALA UZ MAJKE I DECU: Preko Alimentacionog fonda isplaćeno 885 majki, pomoć stigla do oko 1.700 dece

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Trsteniku da je država do sada preko Alimentacionog fonda isplatila 885 majki i da je alimentaciju tako dobilo oko 1.700 dece.

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Na pitanje novinara da prokomentariše značaj stupanja na snagu Zakona o Alimentacionom fondu, Vučić je rekao da je to važno i da je država to sistemski rešila.

- Zakon o Alimentacionom fondu – 885 majki, a negde oko 1.700 dece ukupno je dobilo alimentaciju zbog takvog zakona. To su možda nekome sitnice, za mene važne stvari koje govore o našem odnosu prema ljudima, tako da je to važno - istakao je Vučić.

Predsednik je to rekao u okviru posete Rasinskom okrugu, tokom obilaska radova na izgradnji vrtića "Biseri" u Trsteniku, koji će moći da primi 120 dece.

(Tanjug)