Ekonomija

DRŽAVA STALA UZ MAJKE I DECU: Preko Alimentacionog fonda isplaćeno 885 majki, pomoć stigla do oko 1.700 dece

K. Despotović

25. 08. 2026. u 16:53

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Trsteniku da je država do sada preko Alimentacionog fonda isplatila 885 majki i da je alimentaciju tako dobilo oko 1.700 dece.

ДРЖАВА СТАЛА УЗ МАЈКЕ И ДЕЦУ: Преко Алиментационог фонда исплаћено 885 мајки, помоћ стигла до око 1.700 деце

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Na pitanje novinara da prokomentariše značaj stupanja na snagu Zakona o Alimentacionom fondu, Vučić je rekao da je to važno i da je država to sistemski rešila.

- Zakon o Alimentacionom fondu – 885 majki, a negde oko 1.700 dece ukupno je dobilo alimentaciju zbog takvog zakona. To su možda nekome sitnice, za mene važne stvari koje govore o našem odnosu prema ljudima, tako da je to važno - istakao je Vučić.

Predsednik je to rekao u okviru posete Rasinskom okrugu, tokom obilaska radova na izgradnji vrtića "Biseri" u Trsteniku, koji će moći da primi 120 dece.

(Tanjug)

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