"TI SI DA IGRAŠ FUDBAL, A ONI DA BRINU O PUTU" Vučić dečaku u Rasinskom okrugu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je tokom posete Rasinskom okrugu da deca treba da se bave sportom, uče i uživaju u detinjstvu, a da je na odraslima da preuzmu odgovornost i rešavaju probleme poput izgradnje puteva.
Tokom razgovora sa meštanima Rasinskog okruga, jedan dečak iz mase upitao je predsednika Aleksandra Vučića za put ka Gornjem Dubiču, navodeći da tamo "nema nijedan metar" puta.
- Malopre smo pričali, biće, u redu, sine - odgovorio mu je Vučić.
Predsednik mu je potom poručio da o infrastrukturnim problemima treba da brinu odrasli, dok deca treba da budu posvećena svom detinjstvu.
- Hvala ti. I reci svojima sledeći put da oni to pitaju. Ti si da igraš fudbal, a oni da brinu o putu i da me pitaju - rekao je Vučić.
U objavi na Instagramu, predsednik je uz snimak razgovora dodatno poručio:
- Deca treba da uče, bave se sportom, uživaju u detinjstvu, a ne da im odrasli podmeću ono što je posao odraslih. Odrasli treba da preuzmu odgovornost, a decu da puste da budu deca- naveo je predsednik.
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