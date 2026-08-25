Politika

"TI SI DA IGRAŠ FUDBAL, A ONI DA BRINU O PUTU" Vučić dečaku u Rasinskom okrugu

D.D.

25. 08. 2026. u 16:51

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je tokom posete Rasinskom okrugu da deca treba da se bave sportom, uče i uživaju u detinjstvu, a da je na odraslima da preuzmu odgovornost i rešavaju probleme poput izgradnje puteva.

ТИ СИ ДА ИГРАШ ФУДБАЛ, А ОНИ ДА БРИНУ О ПУТУ Вучић дечаку у Расинском округу

Foto: Novosti

Tokom razgovora sa meštanima Rasinskog okruga, jedan dečak iz mase upitao je predsednika Aleksandra Vučića za put ka Gornjem Dubiču, navodeći da tamo "nema nijedan metar" puta.

- Malopre smo pričali, biće, u redu, sine - odgovorio mu je Vučić.

Predsednik mu je potom poručio da o infrastrukturnim problemima treba da brinu odrasli, dok deca treba da budu posvećena svom detinjstvu.

- Hvala ti. I reci svojima sledeći put da oni to pitaju. Ti si da igraš fudbal, a oni da brinu o putu i da me pitaju - rekao je Vučić.

U objavi na Instagramu, predsednik je uz snimak razgovora dodatno poručio:

- Deca treba da uče, bave se sportom, uživaju u detinjstvu, a ne da im odrasli podmeću ono što je posao odraslih. Odrasli treba da preuzmu odgovornost, a decu da puste da budu deca- naveo je predsednik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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