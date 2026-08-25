"IZAZIVAJU ZAVISNOST" Veliko priznanje Dmitrija Medvedeva
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev priznao je da nikada nije pio energetska pića.
- Imam osećaj da nikada u životu nisam pio energetsko piće, stvarno... Sumnjam da je prilično gadno - citiraju ga RIA Novosti .
Prema rečima Medvedeva, takva pića izazivaju zavisnost.
(alo.rs)
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