Svet

"IZAZIVAJU ZAVISNOST" Veliko priznanje Dmitrija Medvedeva

Novosti online

25. 08. 2026. u 22:15

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ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev priznao je da nikada nije pio energetska pića.

ИЗАЗИВАЈУ ЗАВИСНОСТ Велико признање Дмитрија Медведева

Foto: Tanjug/AP/Ekaterina Shtukina

- Imam osećaj da nikada u životu nisam pio energetsko piće, stvarno... Sumnjam da je prilično gadno - citiraju ga RIA Novosti .

Prema rečima Medvedeva, takva pića izazivaju zavisnost.

(alo.rs)

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