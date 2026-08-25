KLJUČNI MESECI ILI PORAZ! Fedorov otvoreno: „Ukrajina polako gubi rat, imamo još malo vremena za preokret

BIVŠI ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov izjavio je danas da izgleda da ta zemlja polako gubi rat protiv Rusije, i da Kijev ima prozor od nekoliko meseci da donese ključne odluke, koje su potrebne da preokrene situaciju u svoju korist.

Foto: Pavlo Bahmut/Avalon/Profimedia, GROK veštačka inteligencija/Iks

Fedorov, čija je smena, nakon što je pala vlada vlada Julije Sviridenko, izazvala višenedeljne proteste u više ukrajinskih gradova, izjavio je za Rojters da Ukrajini nedostaje bilo kakva sveobuhvatna vizija o tome kako da pobedi u četvorogodišnjem sukobu sa Rusijom.

On je kazao i da zemlju koče ukorenjena korupcija i mreže pokroviteljstva, kao i nedostatak političke nezavisnosti u vladinim institucijama.

-Mislim da je sada došla prekretnica koja će odrediti našu buduću putanju, ali izgleda kao da postepeno, polako gubimo, rekao je Fedorov.

Dodao je da Ukrajina i dalje ima "sve šanse" da pobedi, ali da joj je hitno potreban plan za okončanje rata.

Fedorov (35) je naglasio važnost razvoja autonomnih dronova kojima upravlja veštačka inteligencija, jeftinih raketa presretača za zaustavljanje ruskog vazdušnog napade i ukrajinskog programa balističkih raketa, kako bi se preokrenuo tok rata.

On je rekao da bi linija fronta mogla da bude pokrivena elektronskim senzorima za otkrivanje neprijatelja, sa dronovima na kopnu i u vazduhu, kako bi se minimiziralo ljudsko prisustvo.

-Već postoje tehnologije koje bi mogle potpuno da zaustave Ruse, ali naše odsustvo vizije... znači da ih ne primenjujemo, istakao je Fedorov.

On je kritikovao protraćeni potencijal i neefikasnost ukrajinske države, za koju je rekao da funkcioniše sa "pet odsto efikasnosti".

Fedorov je smenjen šest meseci nakon imenovanja na funkciju ministra odbrane, nakon što je pokrenuo reforme oko nabavki i mobilizacije koje su ga dovele u sukob sa vojnim establišmentom i političkim rivalima.

Prošle nedelje je potresao ukrajinsku politiku, tako što je postao prva značajnija politička ličnost koja je zahtevala izbore u ratnom vremenu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da je Fedorovu, nakon pada vlade Sviridenko, nudio nekoliko funkcija, ali ne i funkciju ministra odbrane, koje je Fedorov odbio.

(Tanjug)

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