Košarka

Kakva vest za Srbiju i Jokića! Kapiten "orlova" nije mogao da dobije bolju informaciju!

Новости онлајн/С.С.

25. 08. 2026. u 17:24

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I to pred mečeve odluke protiv Islanda i Italije u Pezaru.

Каква вест за Србију и Јокића! Капитен орлова није могао да добије бољу информацију!

FOTO: N. Skenderija

Košarkašku reprezentaciju Srbije i njenog kapitena Nikolu Jokića u petak, odnosno, ponedeljak čekaju važne utakmice protiv Islanda i Italije.

"Orlovi" će u finišu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru najpre dočekati u petak, 28. avgusta, "ribare", a potom tri dana kasnije gostovati "azurima" u Vitrifrigo areni.

Italijani će u novoformiranoj grupi J najpre u petak 28. avgusta gostovati Bosni i Hercegovini u Tuzli, a onda takođe u ponedeljak ugostiti tim Dušana Alimpijevića.

Selektor Luka Banki na tim utakmicama neće moći da računa na plejmejkera Ređine Rikarda Rosata.

FOTO: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Rosato je ovog leta bio sa nacionalnim timom, ali je samo nekoliko dana pred važne duele napustio ekspediciju. Još uvek nije naveden tačan razlog njegovog odlaska, ali je to uradio u saglasnosti sa selektorom Bankijem.

Tako je Italija ostala sa 15 igrača u rosteru, za utakmice protiv Srbije i Bosne i Hercegovine konkurisaće: Niko Manion, Leonardo Kandi, Stefano Tonut, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Darijus Tompson, Amedeo Tesisitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanđolo, Saliju Nijang, Frančesko Ferari, Tomazo Baldaso,, Nikola Akele, Đovani Emeđuru i Džon Petrućeli.

Nema sumnje da bolju informaciju kapiten Jokić, Jović, Gudurić i ostali srpsku košarkaši nisu mogli da dobiju, pred okršaj sa velikim dužnikom.

Podsetimo, Italijani su nas zadužili za neodlazak na Olimpijske igre u Tokiju, Evropsko prvenstvo izbacivši nas u osmini finala...

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