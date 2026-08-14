ROK TRAJANJA OK, ALI ČUVAJTE SE: Ako ambalaža izgleda ovako, nikako ne kupujte - Proizvod nije bezbedan!

ROK trajanja na pakovanju nije jedina stvar koju treba proveriti pre nego što namirnicu stavite u korpu. Deformisana ili naduvana ambalaža može biti upozorenje da sa proizvodom nešto nije u redu čak i kada datum na deklaraciji pokazuje da je još bezbedan za upotrebu.

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Pažnju potrošača privukli su fotografija i snimak izrazito naduvane kesice mocarele objavljeni na hrvatskoj platformi „Halo, inspektore“. Rok trajanja proizvoda nije istekao, ali je pakovanje bilo pod velikim pritiskom i vidno deformisano.

Prema objašnjenju stručnjaka za bezbednost hrane koje prenosi ova platforma, takva promena ambalaže može da bude znak mikrobiološkog kvarenja.

Zašto se ambalaža naduva?

Kada se u mlečnom proizvodu ubrzano razvijaju određeni mikroorganizmi, tokom fermentacije mogu da nastanu gasovi, među kojima je ugljen-dioksid. U hermetički zatvorenom pakovanju gas ne može da izađe, pa pritisak raste i ambalaža počinje da se širi.

Stručnjak za bezbednost i kvalitet hrane Marijan Katalenić objašnjava da čak i mali ostatak bakterija mlečnog vrenja može da nastavi proces fermentacije i na nižim temperaturama.

Važna je i činjenica da oznaka „upotrebljivo do“ podrazumeva da su tokom čitavog perioda bili ispunjeni propisani uslovi čuvanja proizvoda. Ako nisu, namirnica može da se pokvari i pre datuma odštampanog na ambalaži.

Problem može da nastane na putu do prodavnice

Jedan od mogućih uzroka jeste prekid takozvanog hladnog lanca tokom transporta ili skladištenja.

Poseban problem mogu da predstavljaju visoke letnje temperature ukoliko rashladni uređaji ne uspevaju da održavaju temperaturu potrebnu za pravilno čuvanje proizvoda.

Zato kupci, osim roka trajanja, treba da pogledaju i samo pakovanje. Izrazito naduvena, deformisana ili oštećena ambalaža razlog je da proizvod ne kupuju.

Šta ako je proizvod već u frižideru?

Na platformi „Halo, inspektore“ navode nekoliko pravila kojih bi potrošači trebalo da se pridržavaju ukoliko primete da je pakovanje pod pritiskom.

Takav proizvod ne bi trebalo konzumirati čak ni ako nakon otvaranja nema očigledne promene mirisa ili izgleda. Takođe se savetuje da se naduvena ambalaža ne buši zbog mogućnosti pucanja i prskanja sadržaja.

Proizvod treba vratiti u prodavnicu u kojoj je kupljen i zatražiti reklamaciju.

(24sedam)