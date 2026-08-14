VELIKA NOVČANA POMOĆ ZA SELA: Krkobabić sa 13 opština potpisao ugovore - Evo ko može da konkuriše!
MINISTAR za brigu o selu Milan Krkobabić svečano je danas potpisao ugovore sa prestavnicima 13 lokalnih samouprava koje su dobitnici sredstava za podršku razvoja privrednih aktivnosti u seoskim sredinama, a čija je ukupna vrednost 40 miliona dinara.
Ugovori su potpisani sa opštinama Veliko Gradište, Gadžin Han, Aleksinac, Prijepolje, Kladovo, Blace, Ražanj, Vlasotince, Rekovac, Despotovac, Titel, Bač i Tutin.
Ovo je maksimalan iznos po korisniku
Ministar Krkobabić izjavio je posle potpisivanja ugovora da je ukupna vrednost 40 miliona dinara, da je maksimalni iznos 3,6 miliona dinara po jednoj lokalnoj samoupravi, a 1,2 miliona po korisniku.
Naglasio je da je 13 lokalnih samouprava širom Srbije, uglavnom 3. i 4. grupe razvijenosti, dobilo bespovratna sredstva za pokretanje privrednih aktivnosti.
Samostalni preduzetnici u ovim lokalnim samoupravama, ni manje ni više nego njih čak 5.400, imaju mogućnost da u narednim danima konkurišu, da dobiju mašine, alate i opremu.
Ko može da konkuriše?
- Naš cilj je veoma jednostavan: želimo da podignemo nivo njihove produktivnosti, da proširimo asortiman proizvodnje, da podignemo kvalitet, da proširimo tržište. To se odnosi na one koji se bave proizvodnjom, a na one koji se bave uslugama, najrazličitijim uslugama u tim selima, da te usluge budu što dostupnije, što kvalitetnije. Ako ih bude više, onda će i cene biti manje - rekao je Krkobabić.
Dodao je da je njegov apel preduzetnicima u tim sredinama da odu u svoje lokalne samouprave, podsete ih na ova sredstva i da konkurišu za njih.
(Tanjug)
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