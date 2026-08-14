DRŽAVA DAJE SUBVENCIJE: Ovako se račun za struju drastično smanjuje - Evo ko može da ih dobije!

EFIKASNO korišćenje energije i racionalna potrošnja energenata sve su veći prioritet u celom svetu, pa, naravno, i u Srbiji.

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Čine se napori da se što je moguće više, uz klasične energente, koriste obvnovljivi izvori energije i tako ostvare uštede, ali i benefiti - i kad je reč o energentima, životnoj sredini i kućnom budžetu.

Dobra stvar kod obnovljivih izvora energije je to što su dostupni. Za korišćenje energije sunca potrebno je postaviti solarne panele, a solarni sistemi mogu da se postave na kuće, ali i zgrade, ukoliko se stanari u okviru stambene zajednice dogovore o tome.

Prosečan rok isplativosti investicije kod domaćinstava, kod kojih je u direktnoj vezi s potrošnjom je do 10 godina pa se, praktično, duže od polovine veka trajanja ovakvih sistema struja troši besplatno.

Solarni sistemi mogu da se postave na kuće, ali i zgrade, ukoliko se stanari u okviru stambene zajednice dogovore

Za postavljanje solarnih panela potrebno je uložiti dosta novca, ali se ulaganje nakon određenog broja godina isplati i potrošaču donosi korist. Vrednost investicije zavisi od snage elektrane sa solarnim panelima i kreće se oko evro po vatu instalisane snage. Za većinu domaćinstava dovoljna je elektrana snage od tri do pet kW, što košta od oko 3.000 do 5.000 evra.

Najnoviji podaci iz Registra Elektrodistribucije Srbije pokazuju da je početkom ovog meseca bilo više od 8.020 pojedinačnih prozjumera, a da je ukupna instalisana snaga 155,4 MW. U odnosu na novembar 2025. godinu, kada je bilo evidentirano 5.832 prozjumera sa 120,38MW, to je rast od 37 odsto u broju pojedinačnih prozjumera i 29 odsto u instalisanoj snazi.

Brojčano najveći deo prozjumera čine domaćinstva - ukupno 6.010 sa instalisanom snagom od 51,86 MW. U odnosu na novembar 2025. godine, broj domaćinstava je porastao za 41 odsto.

Interesovanju građana da ulažu u solarne sisteme odgovorili su i trogovci i proizvođači opreme pa je za elektranu sa solarnim panelima snage šest kW ukupno ulaganje - paneli, inverter, konsktrukcija, montaža i dokumentacija - oko 5.000 evra.

Povrat investicije ostvaruje se nakon 6,5 godina, a svakog meseca se, uz prosečnu potrošnju struje od 450 kilovata, uštedi oko 65 evra. Ovi podaci nedvosmisleno govore da se isplati ulagati u solarne panele, posebno zato što Ministarstvo rudarstva i energetike od 2021. godine sprovodi programe subvencionisanja.

Po rečima direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u tom ministarstvu Milana Macure, subvencije države iznose od 50 do 65 odsto vrednosti investicije, zavisno od mere, a socijalno ugroženi građani mogu ostvariti subvencije u iznosu do 90 odsto.

On je ukazao i da je više od 35.000 domaćinstava do sada iskoristilo ovu podršku, a investicije se kroz uštede obično otplate u roku od tri do pet godina.

Da je interesovanje građana i privrede za solarnu energiju u Srbiji sve veće potvrđuju iz Udruženja za obnovljive izvore Srbije ističući da je na distributivnoj mreži 232,8 MW solarnih elektrana, dok je instalisana snaga prozjumera 155,4 MW.

Prozjumeri su kupci/proizvođači električne energije koji koriste proizvedenu električnu energiju za sopstvene potrebe, a viškove koji nastanu kada proizvodnja prevazilazi potrošnju, prebacuju u elektrodistributivni sistem i koriste ih kasnije kada imaju potrebu za većom količinom električne energije nego što mogu da proizvedu.

(24sedam)