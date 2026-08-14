REKORDNO LETO: Italija je vodeća turistička destinacija u Evropi

Rekordno leto za italijanski turizam, Italija je postala vodeća evropska destinacija, dostigavši rekordno visok broj posetilaca i potvrdivši plodove izvaneredne komunikacione kampanje vlade Đorđe Meloni.

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Italija je tako prevazišla Francusku i Španiju, potvrđujući svoju poziciju najbezbednije luke za međunarodni turizam i promovišući ne samo svoje kulturno nasleđe, koje je neprevaziđeno u svetu, već i svoja mala sela, koja ponovo blistaju, planine na severoistoku i ostrva.

Banka Italije nije jedini zvaničnik koji je potvrdio da je turistički bilans već u maju pokazao suficit od 2,7 milijardi evra, što je više nego u 2025. godini. Ove pozitivne brojke za italijansko leto koje je sastavio Zavod za statistiku Ministarstva turizma takođe pokazuju isti nivo. U julu 2026. godine je registovano preko 4 miliona noćenja i jedan milion više dolazaka u poređenju sa istim mesecom 2025. godine.

Tako je ukupan broj noćenja parastao za 4,4 posto sa povećanjem italijanske komponente od 2,3 procenta i povećanje međunarodne komponente od 6 posto. Dolasci su takođe pokazali povoljan trend, beležeći ukupni porast od 4,5 procenta. Rastu i hotelski smeštaj koji je u plusu od 2,5 procenta i vanhotelski od 6,7 posto.

Najveći porast zabeležen je upravo ove sedmice, nedelja uoči 15. avgusta, praznika Feragosto, tako se Italija svrstala sa 6,7 posto procentnih poena ispred Španije i ispred Francuske za 16,1 procenat.

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