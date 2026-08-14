DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu
Članovi Udruženja ratnih vojnih invalida i drugih boračkih udruženja iz Kraljeva danas su, kako su i najavili, na Trgu srpskih ratnika organizovali potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta Dina Merlina.
Koncert je zakazan za 5. septembar na kraljevačkom sportskom aerodromu, a organizatori peticije poručuju da žele da na miran način spreče nastup Dina Merlina zbog njehovih uvredljivih izjava i stavova prema srpskom narodu.
Ukoliko peticija i apeli, međutim, ne urode plodom, kraljevački veterani najavljuju radikalizaciju protesta na prvom mestu blokadom prilaza sportskom aerodromu.
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