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DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu

Goran Ćirović

14. 08. 2026. u 16:30

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Članovi Udruženja ratnih vojnih invalida i drugih boračkih udruženja iz Kraljeva danas su, kako su i najavili, na Trgu srpskih ratnika organizovali potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta Dina Merlina.

ДИНО МЕРЛИН НИЈЕ ДОБРОДОШАО: Почело потписивање петиције против одржавања концерта у Краљеву

G.Šljivić

Koncert je zakazan za 5. septembar na kraljevačkom sportskom aerodromu, a organizatori peticije poručuju da žele da na miran način spreče nastup Dina Merlina zbog njehovih uvredljivih izjava i stavova prema srpskom narodu.

G.Šljivić

 


Ukoliko peticija i apeli, međutim, ne urode plodom, kraljevački veterani najavljuju radikalizaciju protesta na prvom mestu blokadom prilaza sportskom aerodromu.

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