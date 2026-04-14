Petrojuan protiv petrodolara: Sukob na Bliskom istoku potresa naftno tržište

SUKOB na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza izazvali su nagli porast plaćanja nafte u juanima, što je dovelo do toga da petrojuan ponovo počinje da se aktuelizuje kao alternativa petrodolaru, pišu mediji.

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

-Petrojuan je termin za kineski juan, koji se koristi kao valuta za međunarodna poravnanja u trgovini naftom. Sistem poravnanja petrodolarom postoji od 1970-ih, ističu mediji.

Štaviše, kineski sistem za prekogranično međubankarsko plaćanje (CIPS) nedavno je registrovao rekordan obim transakcija u jednom danu od ukupno 1,22 biliona juana (179 milijardi dolara), što je prvi put da je obim premašio bilion juana.

Malika Sačdeva, strateg Dojče banke AG, smatra da bi sukobi na Bliskom istoku „mogli ostati upamćeni kao ključni podsticaj slabljenju dominacije petrodolara i nastanku petrojuana“.

Prema pisanju medija, kineske vlasti žele da ojačaju veze sa Bliskim istokom.

Kineske vlasti unapređuju infrastrukturu za trgovinu naftom u Šangaju, proširivši domet CIPS-a, i trenutno istražuju mogućnost stvaranja međunarodne platforme za digitalnu valutu uz učešće bliskoistočnih partnera, dodaju mediji.

Prema poslednjim zvaničnim podacima, u 2024. godini plaćanja i prilivi u juanima između Kine i Bliskog istoka dostigli su 1,1 bilion juana. To je za 53 odsto više u odnosu na 2020. godinu.

Kineski predsednik Si Đinping promovisao je inicijativu petrojuana tokom svoje posete Bliskom istoku 2022. godine.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje