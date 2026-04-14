Isplaćena novčana pomoć domaćinstvima u Topličkom okrugu: Prikupljeno 11,3 miliona dinara, a evo koliko porodica je usrećeno
CRVENI krst Srbije prikupio je 11,3 miliona dinara do 31. oktobra 2025. godine za pomoć domaćinstvima koja su bila ugrožena prošlogodišnjim požarima u Topličkom okrugu.
Novac je prikupljen zahvaljujući građanima i pravnim subjektima, a celokupan iznos isplaćen je do kraja 2025. godine u dve tranše novčane pomoći za 79 najugroženijih domaćinstava, prenosi Tanjug.
Primaoci novčane humanitarne pomoći istakli su da im je ta vrsta podrške bila od izuzetnog značaja, jer im je omogućila da odgovore na prioritetne potrebe u periodu oporavka nakon požara, a sredstva su u najvećoj meri iskoristili za građevinske radove, popravke objekata i nabavku električnih uređaja.
Crveni krst Srbije zahvalio je svim građanima i pravnim subjektima koji su donacijama omogućili tu značajnu dodatnu podršku za ugrožena domaćinstva.
(Tanjug)
